Vouchere de vacanță și în 2020

Una dintre discuțiile care s-au purtat în ultima vreme a fost cea legată de tichetele de vacanță, dar în final nu s-a concretizat nicio modificare legată de acestea. Așadar, voucherele de vacanță rămân în vigoare și se mențin la valoarea de 1.450 de lei de persoană. Condiția de folosire a acestora este că trebuie cheltuite în interiorul țării.

Alte tichete pe care angajații de la stat le mai pot primi în acest an sunt tichetele de creșă în valoare de 450 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creşă. Tichete de masă se mențin la valoarea de 15,18 lei maximum, cuantum care este valabil până la sfârșitul lunii martie 2020.

De menționat este faptul că bugetarii nu mai primesc tichete de masă în 2020. Venituri suplimentare precum primele și restul tichetelor (culturale și cadou) nu se acordă sau sunt înghețate pentru bugetari, în acest an. Se pot acorda, în schimb, premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la concursuri sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia. Se menține regula conform căreia nu se acordă ajutoarele sau indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă. Însă, acestea se acordă dacă încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu are loc din cauza decesului. Vestea bună este că la ora actuală se are în vedere acordarea unor noi tichete, pentru acestea existând la Senat o nouă propunere legislativă. Este vorda de acordarea de tichete trusou și tichetele junior, tichete care se vor acorda opțional de către angajatori.