Vlad Răceu: “Odată cu nivelul de educaţie, setea pentru cultură creşte”

Unul din cei mai apreciaţi violonişti sătmăreni, Vlad Răceu a susţinut săptămâna trecută un reuşit recital în sala Filarmonicii alături de Francesco Ionaşcu, interpretând duete de Pleyel, Alard şi Prokofiev. În ultimii ani a oferit, ca solist, interpretări aplaudate ale unor concerte redutabile pentru vioară şi orchestră, cum ar fi cele compuse de Mendelssohn, Prokofiev sau Richard Strauss. De la începutul acestui an este în mod oficial solistul concertist al Filarmonicii ”Dinu Lipatti”.

Vlad Răceu s-a născut în data de 27 februarie 1987 în Satu Mare, într-o familie de muzicieni, ambii părinţi, Danil şi Luminiţa Răceu, fiind violonişti. A început studiul viorii la frageda vârstă de şase ani, sub îndrumarea tatălui său, care de pe atunci deţinea funcţia de concert-maestru al Filarmonicii ”Dinu Lipatti” din Satu Mare. Tatăl i-a fost profesor inclusiv în anii de liceu petrecuţi la Liceul de Artă ”Aurel Popp” din Satu Mare.

Încă din perioada studiilor preuniversitare s-a remarcat la concursurile şi olimpiadele naţionale, dovada fiind numeroasele premii obţinute. De la debutul scenic ca solist în cadrul concertelor pentru elevi organizate de Filarmonica Satu Mare, din anul 1995, activitatea sa concertistică include turnee atât în ţară, cât şi în Ungaria, Germania, Elveţia şi Olanda.

În septembrie 2007 a obţinut locul I la Concursul Internaţional “Ştefan Ruha” organizat de Filarmonica sătmăreană, iar în luna decembrie a aceluiaşi an premiul I şi Marele Premiu la Concursul Internaţional ”Remember Enescu”. Susţine frecvent concerte în calitate de solist, în compania orchestrelor filarmonicilor din Satu Mare, Oradea, Botoşani, Craiova, Cluj-Napoca, Braşov, Târgu Mureş şi Sibiu.

Printre violoniştii cunoscuţi cu care Vlad a studiat în cadrul unor cursuri de măiestrie se numără Gabriel Croitoru, Nicuşor Silaghi, Sherban Lupu, Silvia Marcovic, Ernst Kovacic, Liviu Prunaru, David Grimal şi Florin Paul. A evoluat sub conducerea mai multor dirijori de bun renume: Cristian Mandeal, Christian Badea, Emil Simon, Petre Sbârcea, Gheorghe Costin, Gabriel Bebeşelea, Mihail Agafiţa, Lawrence Foster, Daniel Cohen. Soţia sa Octavia este pianistă, cei doi formând un duet apreciat în domeniul muzicii de cameră. Au un fiu care iubeşte deja vioara.

Vlad a urmat studiile de licenţă şi ciclul de studii masterale ale Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, la clasa de vioară a prof. univ. dr. Victoria Nicolae, absolvind în anul 2010 şi respectiv 2012 cu nota maximă. În prezent este lector universitar doctor la catedra de vioară a Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima”, violonist în cadrul Filarmonicii ”Transilvania” Cluj-Napoca şi din ianuarie 2019 solist concertist al Filarmonicii ”Dinu Lipatti” Satu Mare.

– Prima întrebare o să fie ca pe Mezzo: care a fost primul tău şoc muzical? Ştiu că ai trăit într-o casă de muzicieni, dar când ai ştiut că muzica va fi şi drumul tău în viaţă?

– Văzându-mi părinţii studiind, mi s-a trezit interesul pentru vioară. Era interesant cum un “băţ” şi o “cutie” pot produce asemenea sonorităţi. Bineînţeles că nu m-am putut abţine şi am încercat şi eu să “cânt”. Şi tot aşa, dintr-o joacă, am ţinut împreună cu tatăl meu şi prima lecţie de vioară. Nu ştiu dacă a existat un moment, o oră astrală, în care să ştiu că acesta îmi va fi drumul, sau cel puţin nu îl pot identifica.

– Te-ai gândit vreodată să faci altceva decât vioara, tot în zona muzicii? Cum a trecut de pildă Luiza Fatyol de la vioară la canto, cu mare succes. Sau, cine ştie, să te laşi?

– În timpul liceului am cochetat cu teatrul, împreună cu câţiva prieteni, şi în momentul admiterii eram destul de determinat să duc în paralel şi această artă, însă din lipsă de timp (studiam destul de mult la vioară) am abandonat ideea. Dacă performanţa violonistică nu mi-ar fi adus rezultate satisfăcătoare cu siguranţă m-aş fi orientat spre altceva.

– Cum a fost să îl ai pe tatăl tău profesor la şcoală? Aţi reuşit să diferenţiaţi rolurile de acasă şi de acolo?

– Să ai un părinte şi în rol de profesor este un lucru delicat şi o spun nu neapărat din experienţă proprie, ci mai mult din cazurile pe care le cunosc. În situaţia noastră nu pot să spun că am defalcat clar cele două ipostaze.

– Cum a fost primul concert public cu orchestra?

– Pffff. Dificilă întrebare. Cred că era la vârsta de 8 ani. Majoritatea copiilor se ruşinează când văd o persoană nouă; imaginaţi-vă cum se simte un copil care vede sute de perechi de ochi aţintiţi asupra sa.

– Ai acumulat foarte repede un repertoriu consistent şi pretenţios. Cum înveţi o lucrare nouă şi cât timp îţi ia?

– Am avut norocul să cânt la un instrument pentru care s-a scris destul de mult. Lucrările pe care le abordează violoniştii datează de la începutul secolului XVI până în contemporaneitate. Vorbim despre mai mult de jumătate de mileniu de creaţie! În acest sens, timpul de aprofundare a unei lucrări e influenţat de o sumedenie de factori, cum ar fi dificultatea tehnică, durata sau tipul scriiturii. Pe lângă acestea, încerc să urmez sfatul lui George Enescu către discipolul său, Yehudi Menuhin, care îi spunea să cerceteze tot ce e posibil despre compozitor, stilul componistic, contextul în care a creeat, scrisori etc.. Percepţia asupra unei lucrări se schimbă odată cu trecerea timpului, deci sintagma “am învăţat o lucrare” se referă mai mult la realizarea tehnică.

– Cum au fost profesorii de la Academia din Cluj? Cum se face că ai ales să rămâi să predai în universitate?

– Am decis să predau la Academia de Muzică din Cluj-Napoca fiindcă mi s-a părut o bună oportunitate de a-mi continua perfecţionarea muzicală, învăţându-i şi pe alţii, nu doar pe mine. Cu siguranţă am fost influenţat de regretata mea profesoară, Victoria Nicolae, un pedagog desăvârşit.

– Cât de mult au contat concursurile în dezvoltarea ta ca muzician? Cât de important e spiritul competitiv în acest domeniu?

– Necesitatea concursurilor în dezvoltarea unui muzician este un subiect îndelung dezbătut, iar părerile sunt împărţite. Depinde foarte mult de personalitatea fiecăruia, pentru cei cu spirit competitiv este necesar, însă pentru o fire sensibilă poate fi devastator. Câştigarea concursurilor nu e o reţetă a succesului, la fel cum obţinerea unui rezultat modest nu reprezintă un eşec.

– Ai fost la cursuri de măiestrie cu mai mulţi violonişti celebri. Care dintre aceste personalităţi te-a impresionat şi de la care ai avut mai mult de învăţat?

– Consider că am avut de învăţat de la fiecare, în primul rând prin prisma faptului că am luat contact cu tendinţele interpretative de Europa de vest şi America. E foarte important să nu fim izolaţi nici din punct de vedere cultural, iar televizorul sau Youtube-ul nu pot substitui experienţele directe.

– Cum a fost momentul în care ai luat loc în orchestra Filarmonicii sătmărene, la vioara 1? Cum te-ai simţit?

– M-am simţit ca în familie (chiar eram!), alături de oameni pe care îi cunoşteam de când eram mic. Cu toate acestea, am încercat să menţin o atitudine cât mai profesionistă.

– Care e diferenţa între experienţa de solist şi cea de membru al unei orchestre?

– Cele două ipostaze sunt foarte diferite din multe puncte de vedere, de exemplu: în orchestră violonistul nu trebuie să iasă în evidenţă şi să se muleze pe timbralitatea partidei. Solistul este o “mică vedetă” şi trebuie să epateze prin diferite mijloace.

– Dirijori cu care ţi-a făcut plăcere să lucrezi? Au fost momente când viziunea ta de solist asupra unei piese nu a coincis cu a dirijorului?

– Cele mai plăcute colaborări au fost cu colegul şi prietenul meu, Gabriel Bebeşelea, care urmează o carieră spectaculoasă în ţară şi în străinătate. Pentru a realiza un concert reuşit trebuie să existe flexibilitate din ambele părţi, findcă se poate întâmpla ca ideiile sau concepţia asupra unei lucrări să difere.

– Cât de mult contează faptul că soţia ta e muzician şi cântaţi împreună? Am observat că la muzicieni există tendinţa asta de a forma cupluri între ei. Cum ţi-o explici?

– E normal ca oameni din acelaşi mediu să formeze cupluri, dar nu m-am gândit să-mi explic fenomenul. Îmi convine faptul că putem discuta în familie lucruri legate de profesia noastră.

– Revenind la întrebări tip Mezzo: ce înregistrare ai duce cu tine pe o insulă pustie?

– 3’44’’ de John Cage (glumesc). Înregistrările, fie ele audio, vizuale sau audio-vizuale, au dezavantajul că nu aduc nimic nou, spre deosebire de un concert live, şi deja după prima ascultare sau vizionare devin previzibile. Dacă mă întrebi ce lucrare aş asculta cu plăcere aproape oricând, aş spune “Fantezia pe o temă de Thomas Tallis” de Ralph Vaughan-Williams. Am dat deja două titluri de lucrări mai puţin cunoscute pe care cititorii sper să le caute pe Youtube.





– Care e compozitorul pe care ai dori să-l explorezi integral?

– Nu prea am cum să explorez integral un compozitor, fiindcă toţi au mai scris şi altceva în afară de lucrări pentru vioară.

– Ce alte genuri muzicale te interesează? Alte preocupări de timp liber?

– Ascult cu plăcere muzica rock sau din folclorul diferitelor popoare, dar cu moderaţie. Mare parte din zi mi-o petrec făcând muzică, aşa că de multe ori apreciez liniştea. Îmi place să petrec timpul liber alături de familie şi prieteni, în aer liber când vremea ne permite sau acasă.

– Ce viitor crezi că are muzica clasică? Ce s-ar putea face bun pentru întinerirea publicului? Mărturisesc că am fost la concertul tău cu Prokofiev 2, în primăvara lui 2018, cu o tânără care era la primul ei concert simfonic şi a fost încântată, deşi piesa nu era printre cele uşurele.

– Nu văd un viitor sumbru pentru muzica clasică. Mi se pare că odată cu creşterea nivelului de educaţie setea pentru cultură creşte. Ca răspuns la a doua întrebare pot să spun că o idee ar fi introducerea de concerte educative nu doar pentru copii, ci şi pentru adolescenţi şi adulţi, în genul celor realizate de Leonard Bernstein. Este de datoria managerilor de filarmonici să elaboreze o strategie pe termen lung de a asigura continuitatea publicului.

– Cât de mult (mai) contează critica muzicală?

– Critica muzicală nu cred că mai are o influenţă decisivă asupra carierelor muzicienilor, cel puţin nu în România.

– Cum ai chema tu oamenii la un concert?

– “Când cuvintele eşuează, muzica este cea care vorbeşte.” (Hans Christian Andersen)