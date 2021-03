Vizită de la Ministerul Mediului, la Satu Mare

Raul Pop, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor s-a aflat marţi, 16 martie, într-o vizită de lucru în judeţul Satu Mare. Acesta a dorit să vadă modul în care se implementează Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor.

“Satu Mare este un judeţ inedit ca mod de organizare, din perspectiva deşeurilor (funcţionând prin Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor (SPASIMD), înfiinţat în subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare). Deocamdată, judeţul Satu Mare funcţionează foarte bine sub această formă de administrare. Istoria recentă legată de funcţionarea Agenţiilor de Dezvoltare Intracomunitară din celelalte judeţe îmi arată că funcţionarea lor este destul de şovăielnică”, a afirmat la Satu Mare secretarul de stat, Raul Pop.

Consiliul Judeţean Satu Mare a început implementarea Managementului Regional al Deşeurilor Urbane şi Ecologizarea Rampelor de Deşeuri, în anul 2006. “Până în prezent, prin acest proiect am reuşit să finalizăm Depozitul regional pentru deşeuri nepericuloase Doba, Microstaţia de transfer deşeuri Livada şi am închis depozitele neconforme din localităţile Carei, Tăşnad şi Negreşti-Oaş. Mai trebuie să finalizăm procesul de închidere a gropii de gunoi din municipiul Satu Mare, iar aici am avea nevoie de un sprijin pentru acoperirea costurilor legate de acest proces, în prezent lucrările de închidere a depozitului fiind realizate în proporţie de aproximativ 38%. După închiderea acestui depozit vom reda intravilanului municipiului Satu Mare 35 de hectare de spaţii verzi”, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Pataki Csaba, în cadrul întâlnirii.

În cadrul discuţiilor purtate la Instituţia Prefectului, s-au ridicat diverse probleme pe partea de reglementare, autorizare şi control al deşeurilor şi s-au făcut diverse propuneri pentru încurajarea colectării selective a deşeurilor verzi. Conducerea judeţului a propus revizuirea legislaţiei privind veniturile la Fondul de Mediu, privind programele finanţate de această autoritate.

Secretarul de stat Raul Pop a prezentat priorităţile Ministerului Mediului, respectiv de prevenire a procedurilor de infringement declanşate de Uniunea Europeană, de închidere a celor 63 de depozite de deşeuri neconforme care mai există la nivel naţional, de reglementare a transporturilor de deşeuri, pe platforma SIATD (aplicaţie informatică pentru monitorizarea şi verificarea trasabilităţii deşeurilor de ambalaje) în sistemul responsabilităţii producătorului) şi de recuperare a decalajului faţă de ţintele privind colectarea selectivă a deşeurilor şi de valorificare a acestora, România aflându-se la acest capitol pe ultimele locuri în Uniunea Europeană.

La întâlnirea de la Satu Mare au mai participat Cecilia Marin – consilierul secretarului de stat Raul Pop, vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ioan Rus şi Cristian Valer Beşeni, prefectul Altfatter Tamás şi subprefectul Lavinia Kiss, primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, Claudiu Ardelean – directorul SPASIMD Satu Mare, Izabela Stier – directorul executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, comisar-şef Fănăţan Vasile de la Garda Naţională de Mediu. După această întâlnire, secretarul de stat Raul Pop şi-a continuat vizita în teren, la Depozitul regional pentru deşeuri nepericuloase Doba.