Virgil Popescu: În cadrul mecanismului de compensare a preţurilor la energie oamenii nu trebuie să facă absolut nimic

Ordonanţa de Guvern cu privire la compensarea preţurilor la energie electrică şi gaze a fost aprobată şi vizează 5,2 milioane de gospodării la energie electrică şi 2,2 milioane de gospodării conectate la reţeaua de gaze.

„Vorbim de o compensare pentru 5,2 milioane de gospodării la energie electrică, aproximativ 13 milioane de români, deci 65% din populaţia României, şi de 2,2 milioane de gospodării conectate la reţeaua de gaze dintr-un total de 3,6 milioane, aproximativ tot peste 65% din total populaţie conectată la reţeaua de gaze. Mecanismul va fi unul foarte simplu, va fi un mecanism prin care oamenii nu trebuie să facă absolut nimic, doar trebuie să urmărească să se încadreze în tranşele de consum”, a spus Popescu.

De la bugetul de stat, din dividendul suplimentar al Hidroelectrica se compensează tariful la energia electrică

Pentru energia electrică este vorba de un consum mediu lunar între 30 de KW şi 200 de KW.

„Practic, în perioada de 5 luni vorbim de un consum între 150 de KW şi 1000 de KW, pe 5 luni maxim. Vorbim de o abatere atât lunară, cât şi pe perioada de iarnă de 10%, deci, dacă cumva cineva consumă mai mult de 200 de KW – consumă 210, 220 de KW – se va încadra. Nu suntem absurzi, înţelegem că totul este estimat şi atunci avem abatere de 10%, atât la perioada lunară, cât şi la perioada celor 5 luni. Vorbim de o compensare de 21 de bani pe KW, practic 210 lei pe MW, o compensare de 21 de bani, care reprezintă media aritmetică a tarifelor reglementate de transport şi de distribuţie şi de sistem ale energiei electrice pe toate cele 8 regiuni ale României. Practic, de la bugetul de stat, din dividendul suplimentar al Hidroelectrica compensăm tariful de transport, de distribuţie şi de sistem al energiei electrice. Compensarea atât la energie electrică, cât şi la gazele naturale se va face faţă de un preţ de referinţă de 68 de bani pe KW. Deci, practic, orice preţ care este mai mare de 68 de bani pe KW va beneficia de compensare”, a spus Popescu .

El a oferit şi un exemplu în acest sens, unul pe care l-a mai menţionat în această perioadă: „La un consumator de 100 de KW, dacă are un tarif de 90 de bani pe KW atunci 100 de KW înseamnă 90 de lei. 21 de bani pe KW înseamnă o compensare de 21 de lei. Va plăti în total 90 minus 21 de lei, va plăti 69 de bani pe KW. Asta înseamnă că este cu un ban peste acel preţ de referinţă. Dacă preţul este mai mic de 90 şi este 80 de bani pe KW, atunci minus 21 va însemna 59 de bani, dar este sub 68 şi va plăti 68 de bani. Practic, sub preţul de referinţă, care este cel mai mic preţ din piaţă, mai mic ca şi anul trecut, este preţul cel mai mic din piaţă, nu se va face o compensare. Vor fi avantajaţi cei care au un preţ în jurul preţului de referinţă să se mute de la un furnizor care are preţul mai mare pentru că compensarea va fi în sumă fixă”.

Se va compensa 25% din valoarea gazului

„La gazele naturale, practic, vorbim de acelaşi lucru. Preţul de referinţă este de 150 de lei al gazului, care este cel mai mic preţ. Este acelaşi preţ ca şi cel de anul trecut pentru anumiţi furnizori. Vom compensa 25% din valoarea gazului. Dacă 25%, această compensare, va depăşi 125, atunci va lua întreaga compensare. Dacă va fi sub 125 de lei, atunci evident vom plafona la 125 de lei. Mai mult, pentru consumatorul vulnerabil, dacă din schema de compensare a consumatorului vulnerabil aceasta este mai defavorizantă decât această schemă de funcţionare, diferenţa pe care ar pierde-o românii va fi suplimentată prin această schemă. Practic, nimeni în această iarnă nu va fi defavorizat”, a dat ministrul asigurări.

Şeful de la Energie a subliniat că, prin această ordonanţă, se repară o greşeală şi se reintroduc compensaţiile pentru locuitorii din satele izolate din Delta Dunării şi din Munţii Apuseni.

„Dacă cumva o schemă de consumator vulnerabil aduce mai puţine beneficii decât această schemă, prin această lege de asemenea reparăm o greşeală care s-a strecurat şi care fost votată şi în Parlament. Acele compensaţii de 50% pentru energia electrică, gazele naturale şi energia termică pentru locuitorii din satele izolate din Biosfera Deltei Dunării şi din Munţii Apuseni le-am reintrodus prin această ordonanţă, iar acei oameni care trăiesc în acele zone vor beneficia de ce au beneficiat şi în anii precedenţi separat, în afara acestei ordonanţe. Mai mult, dacă vom asista pe piaţă la modificări esenţiale ale preţului, dăm posibilitatea să intervenim nu prin lege, printr-o hotărâre de Guvern, aşa fel încât să putem modifica aceste tranşe, aceste ajutoare de 21 de bani şi de 25% în cazul în care situaţia la faţa locului o va permite”, a susţinut Popescu.