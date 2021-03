Virgil Popescu: Aştept cu interes factura lunii februarie să văd dacă promisiunile furnizorilor de energie sunt onorate

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, estimează că în luna februarie facturile la energia electrică vor scădea şi spune că aşteaptă factura pentru a doua lună a anului pentru a vedea dacă furnizorii îşi respectă promisiunile privind acordarea discounturilor. „Aştept cu interes factura lunii februarie să văd dacă promisiunile tuturor furnizorilor sunt onorate. Şi eu cred în buna credinţă a acestora că vom avea acele discounturi în facturi. Mă aştept să văd o scădere de preţuri în februarie”, a declarat Popescu într-o conferinţă având ca temă liberalizarea pieţei de energie.

Acesta a subliniat că „au fost nişte bâlbe” în procesul de liberalizare a energiei, nişte ordine ale autorităţii de reglementare, care erau imposibil de pus în practică, deoarece nu se poate „peste noapte”, într-o lună, să muţi 6 milioane de clienţi dintr-o piaţă reglementată într-o piaţă a serviciului universal şi apoi să spui că în cursul lunii ianuarie aceşti clienţi trebuie să opteze pentru piaţa centralizată, piaţa serviciului universal fiind mai scumpă.

Timp de 6 luni fiecare furnizor are obligaţia să transmită lună de lună cea mai bună ofertă din piaţa concurenţială

„S-a încercat apoi prelungirea la trei luni. Nici trei luni nu au fost de ajuns. Am intervenit încă din decembrie, împreună cu Consiliul Concurenţei, ne-am întâlnit cu ANRE, cu jucătorii din piaţă şi cred că s-a găsit o soluţie bună, care ar trebui să ofere rezultate începând din februarie. În ianuarie ordinul de modificare a reglementării de liberalizare a fost aprobat de ANRE şi practic factura lunii ianuarie nu a putut să ţină cont de acest ordin. Începând cu februarie, mă aştept ca în factura românilor să apară acel discount de la preţul serviciului universal către cel mai bun preţ concurenţial pe care furnizorul de energie electrică îl are în piaţă şi cu ocazia asta să avem corecţii la facturile care au fost emise în ianuarie. Timp de 6 luni fiecare furnizor are obligaţia să transmită lună de lună cea mai bună ofertă din piaţa concurenţială, împreună cu un formular de acceptare a ofertei. În momentul în care consumatorul este convins că doreşte acea ofertă bifează acceptarea, trimite înapoi pe cheltuiala furnizorului şi această trecere din serviciul universal a fost făcută. Are avantajul că timp de şase luni acel discount este oferit de către furnizor. Va apărea diferenţiat discountul de preţ de la serviciul universal către preţul concurenţial”, a explicat ministrul.

Conservatorismul românilor, o barieră în calea liberalizării

Ministrul Energiei a mai semnalat că, în opinia sa, cea mai importantă barieră care există în calea liberalizării este conservatorismul românilor, faptul că preferă să mai aştepte, să mai vadă, să se mai gândească: „Nu suntem încă probabil pregătiţi pentru aşa ceva. Am văzut un sondaj de opinie în care 70% dintre români spun că sunt mulţumiţi de furnizorul actual. Asta ce îmi spune mie? Ok, este posibil, furnizorii au servicii bune, dar asta înseamnă că nu sunt 100% dispuşi să se mute la alt furnizor, să caute alt furnizor. Eu cred că ar trebui să înceapă. Şi asta am încercat din punctul de vedere al Ministerului Energiei şi Consiliului Concurenţei: să punem în centrul liberalizării clientul şi să punem furnizorii, să-i obligăm să se bată pe clienţi şi nu clienţii pe furnizor, cum încercase ANRE la început. Şi asta cred eu că este esenţa liberalizării, să existe o bătălie între furnizori pentru piaţa consumatorilor şi asta dorim să fie, pentru că atunci când există competiţie va scădea şi preţul în piaţă”.

Totodată, acesta a menţionat că Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei ar putea să modifice puţin acel comparator de tarife astfel încât să fie mai accesibil pentru clientul care nu are cunoştinţe de energie, care nu ştie să citească acea factură, şi să vină în spirjinul lui cu versiunea simplificată a facturii, cu preţul efectiv, cu toate costurile incluse, să poată să compare acelaşi lucru de la fiecare furnizor în parte.

ANRE a aprobat în ianuarie un Ordin conform căruia clienţii casnici care nu au schimbat contractul vor beneficia de cel mai bun preţ din oferta concurenţială a furnizorilor lor şi vor putea opta pentru o nouă ofertă în cadrul unui proces de contractare mult simplificat.

„De asemenea, cel puţin până la data de 30 iunie 2021, clienţii casnici vor primi din partea furnizorului actual cea mai bună ofertă, fără abonament, şi vor putea beneficia de o reducere comercială care să acopere diferenţa dintre preţul din oferta de serviciu universal aplicabilă în primul semestru al anului 2021 şi preţul din oferta concurenţială cu valoarea cea mai mică”, preciza ANRE.