Viorica Dăncilă va conduce azi prima şedinţă de guvern fără ALDE

Ea se laudă că mulţi membri ai partidului lui Tăriceanu au ales să rămână în echipa guvernamentală

Premierul Viorica Dăncilă a convocat pentru luni prima şedinţă de Guvern, după ce miniştrii ALDE au demisionat, au afirmat surse politice. Pe ordinea de zi ar putea fi OUG pentru prelungirea termenului de înscriere la vot al românilor din Diaspora.

Potrivit surselor citate, şedinţa de Guvern urmează să aibă loc luni, în jurul orei 16:00, înainte de CEx-ul PSD.

Pe ordinea de zi ar putea fi OUG anunţat de premierul Viorica Dăncilă, privind prelungirea termenului de înscriere la vot al românilor din Diaspora, după ce şeful Executivului l-a acuzat pe Klaus Iohannis că nu poate da ordonanţa, deoarece activitatea guvernului este blocată. În prezent trei ministere au rămas fără conducere: ministerul Mediului, al Energiei şi al Relaţiei cu Parlamentul. Miniştrii ALDE Viorel Ilie, Graţiela Gavrilescu şi Anton Anton au demisionat din funcţie pe 27 august, în urma deciziei lui Călin Popescu Tăriceanu de a ieşi de la guvernare. Ramona Mănescu a rămas, însă, la ministerul de Externe.

Klaus Iohannis a anunţat, joi, că respinge cele trei propuneri de miniştrii interimari făcute de premierul Viorica Dăncilă, respectiv Niculae Bădălău la Energie, Ioan Deneş la Mediu şi Ştefan Radu Oprea la relaţia cu Parlamentul. Şeful statului a susţinut sătpămâna trecută că nu va accepta remanierile propuse de Viorica Dăncilă, fiind o guvernare “haotică, incompetentă şi coruptă”.

Pentru refuzurile repetate ale şefului statului, premierul Viorica Dăncilă a sesizat anterior CCR pentru a reclama un conflict între Guvern şi Administraţia Prezidenţială. Ulterior, aceasta a afirmat că sesizarea ar trebui văzut şi ca un mijloc “de a avea nişte reguli pe viitor”.

CCR a stabilit ca părţile implicate în conflictul juridic între Guvern şi Administraţia Prezidenţială să transmită punctele de vedere până pe 11 septembrie.

Dăncilă: Mulţi colegi din ALDE au rămas alături de noi

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, la Hunedoara, că mai mulţi secretari de stat şi membri ai ALDE din teritoriu nu au vrut să îşi dea demisia şi au rămas alături de PSD, după ce partidul lui Călin Popescu Tăriceanu a ieşit de la guvernare.

“În teritoriu, dar şi la nivel guvernamental, avem secretari de stat de la ALDE. În teritoriu avem mulţi colegi de la ALDE care nu au vrut să îşi dea demisia şi care vor să stea alături de PSD. Avem doi secretari de stat care m-au contactat imediat, unul de la Apărare, unul de la MAE, care au spus că ei nu vor să iasă din guvernare pentru că drumul lor li se pare corect alături de PSD”, a declarat Viorica Dăncilă, la Hunedoara.

Premierul a afirmat că nu le-a cerut membrilor ALDE care au rămas la guvernare să intre în PSD. “Noi nu am cerut să îşi dea demisia din ALDE şi să treacă la PSD. Oamenii au hotărât şi am văzut în spaţiul public mai multe declaraţii în care membri ai ALDE nu sunt de acord cu ieşirea de la guvernare. Cei care au vrut să rămână alături de noi le-am respectat această dorinţă. Sunt organizaţii ALDE care lucrează foarte bine cu organizaţiile PSD în teritoriu. Nu am încercat să dăm afară pe cineva. Cred că trebuie să unim în jurul nostru cât mai multe forţe, nu să eliminăm dintre cei care ne sunt aproape”, a răspuns Viorica Dăncilă, întrebată dacă le-a cerut membrilor ALDE să se înscrie în PSD.

Premierul Viorica Dăncilă a transmis, duminică, un mesaj cu ocazia Zilei Petrolistului. Şeful Executivului a afirmat că această industrie este importantă pentru România şi trebuie crescută competitivitatea sectorului: “Vă îndemn să rămâneţi uniţi şi activi. Eu şi Guvernul României vă suntem parteneri. Vreau să creştem competitivitatea sectorului şi lupt pentru ca fiecare (…) să aibă parte de condiţii mai bune de muncă.”