Viorica Dăncilă va candida la preşedinţie dacă PSD i-o cere

Premierul a lansat atacuri la adresa preşedintelui Iohannis, dar a atras noi ironii din partea lui Liviu Pleşoianu

Premierul Viorica Dăncilă, preşedintele PSD, a declarat joi, la DCNews, că dacă partidul îi va cere şi nu va exista o altă variantă care să asigure intrarea în turul doi al alegerilor prezidenţiale, nu va face un pas în spate şi va accepta.

”Dacă nu există o altă opţiune care să ne ducă spre turul 2, dacă partidul îmi va cere, atunci nu voi face un pas înapoi, dar opţiunea mea este să merg în spatele altui candidat”, a declarat Dăncilă.

Dăncilă: Pentru mine este important ca partidul să câştige

Viorica Dăncilă a explicat că a considerat că PSD va merge cu un candidat, iar ea ca prim-ministru, preşedinte al Partidului Social Democrat îl va sprijini cu toate forţele, cu tot partidul astfel încât să câştige alegerile prezidenţiale.

”Dar nu vreau să creadă că sunt un om laş. Dacă partidul îmi va cere acest lucru şi va crede că este singura soluţie, atunci voi accepta ceea ce spune partidul. Dar în acest moment eu cred că este bine să avem un candidat şi eu să sprijin acel candidat. Pentru noi este important să mergem cu persoana care are încrederea partidului, care va fi susţinut de către toată organizaţiile, care va crea acel val de încredere de care vorbim, atât din partea membrilor noştri, a simpatizanţilor, dar şi a altor cetăţeni. ”, a explicat premierul.

Ea a spus că PSD vrea să aibă un candidat care să maximizeze şansa Partidului Social Democrat.

”Pentru noi nu a fost uşor. Am pornit de la un scor de 22%, preşedintele partidului arestat, nu este uşor ca să recuperăm într-un timp relativ scurt, dar eu am încredere şi am încredere în activul nostru, am încredere în cetăţenii României, în electoratul din Românnia, că vor face o alegere bună şi că vor merge pe drumul care oferă o mai mare deschidere şi o mai mare şansă pentru ţara noastră. De aceea am vorbit în partid, am discutat cu colegii mei, am introdus în sondaje pe toţi cei care şi-au exprimat această opţiune de a fi candidatul Partidului Social Democrat la alegerile prezidenţiale. Tot în sondaje am introdus şi un alt candidat, nu am dat nume, să vedem dacă există această opinie că trebuie să avem un candidat din exterior, am introdus şi candidatul ALDE, pe domnul Călin Popescu Tăriceanu. Am o primă evaluare. Acum vreau să fac un nou sondaj până când vom anunţa candidatul astfel încât primii doi, primii trei să vedem cum stau în sondaje. Pentru mine este important ca partidul să câştige. Este foarte important ca să redevenim la scorul şi la încrederea că dincolo de scor, dincolo de procente, în spate sunt cei care au încredere în Partidul Social Democrat. (…) Cred că viitorul preşedinte poate fi cel pe care îl va decide PSD”, a declarat Viorica Dăncilă.

Iohannis, acuzat de dublă măsură

”Am văzut o dublă măsură, că tot vorbeam de dublul standard, inclusiv din partea domnului preşedinte Iohannis. Pe de o parte, un referendum care precizează că nu avem voie să dăm ordonanţe de urgenţă, nu avem voie să intervenim în justiţie, ceea ce este corect, pe de altă parte ne cere să intervenim în justiţie. Deci eu nu cred că justiţia se face după modul în care avantajează sau dezavantajează o persoană, indiferent de ce funcţie ocupă în statul român”, a declarat Dăncilă.

”Mai mult decât atât, am văzut că este o dezbatere foarte mare între judecători şi procurori, între magistraţi. Eu cred că aceste lucruri trebuie lămurite de magistraţi şi ar trebui luat exemplul Olandei, care a trimis o scrisoare la GRECO şi a spus că atunci când va exista un consens între magistraţi va veni cu precizările legate de GRECO. Sunt 14 state europene, printre care Franţa, Germania, Olanda, care au rapoarte GRECO şi care nu au pus în practică tot ce scrie raportul GRECO, motivând foarte bine acele puncte. Eu cred că aşa trebuie să procedăm şi noi. Dacă într-adevăr vrem şi nu avem o dublă măsură cum ne convine referitoare la justiţie, trebuie să existe un consens în justiţie şi pe urmă să luăm o măsură. Dar am văzut că părerile sunt împărţite şi cred că justiţia trebuie înfăptuită de cei din sistemul judiciar şi nu de preşedintele României, premierul României sau alte forţe politice”, a subliniat premierul.

Pleşoianu, ironic: Se sacrifică pentru patrie

Liviu Pleşoianu a declarat, despre faptul că Viorica Dăncilă a spus că va candida la prezidenţiale dacă PSD îi va cere, că aceasta nu comentează deciziile “justiţiei”, dar se sacrifică pentru patrie şi vrea la Cotroceni. Dacă nu ea, atunci “partenerul de ping-pong narcisist”, Eugen Teodorovici.

“Au respins revizuirea adopţiei. Au respins suspendarea sinistrei procuroare. Au călcat cu bocancii peste sufletele unor fetiţe, surori de suflet… Dar e ok. Birchall se ocupă să rămânem în „Club”. Dăncilă nu comentează deciziile „justiţiei” şi, neconflictuală fiind, se sacrifică pentru partid şi pentru patrie şi vrea la Cotroceni. Dacă nu ea, se sacrifică atunci partenerul de ping-pong narcisist”, a scris Liviu Pleşoianu, joi, pe Facebook.

“Eu îmi fac datoria până la capăt anul acesta. Însă lucrurile sunt clare: poporul român se va duce vesel spre prăpastie sau se va trezi. (…) Dacă, după două mandate Băsescu, vine şi al doilea mandat Iohannis, ori primul mandat Barna / Cioloş / Dăncilă / Narcis, atunci… bine”, a conchis Pleşoianu.