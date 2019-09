Viorica Dăncilă îl dă în judecată pe Klaus Iohannis pentru că a făcut Guvernul “corupt”

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, după şedinţa Comitetului Executiv al PSD, că PSD îl va da în judecată pe preşedintele Klaus Iohannis pentru afirmaţia că Guvernul este corupt. Totodată, dacă preşedintele nu numeşte interimari la ministerele care au aparţinut ALDE, Guvernul se va adresa CCR.

Premierul Viorica Dăncilă a spus că social-democraţii au spus în şedinţa Comitetului Executiv că nu este grabă să vină în Parlament cu remanierea, precizând că nu a fost fixată o dată la care va fi făcut acest lucru. “Dacă nu trece remanierea, rămâne Guvernul în forma veche. (…) Majoritatea din Parlament nu mai este reprezentată atunci când trece o moţiune de cenzură”, a mai declarat Dăncilă.

În privinţa interimatului celor trei ministere deţinute de către ALDE, Viorica Dăncilă a spus că va avea o discuţie telefonică cu preşedintele şi, dacă nu va fi o nominalizare, Guvernul se va adresa Curţii Constituţionale.

Nu este clară încadrarea juridică

Dăncilă a anunţat că PSD îl va “acţiona în judecată” pe preşedinte pentru afirmaţia “acest guvern corupt”, pentru că e foarte uşor de lipit etichete, dar acestea trebuie să aibă un fundament.

“Nu am avut niciodată probleme de corupţie, ci am fost un luptător împotriva corupţiei, pentru statul de drept, dar şi pentru respectarea drepturilor cetăţenilor”, a mai spus Dăncilă.

Întrebată unde se încadrează juridic fapta de care îl acuză pe preşedinte, Viorica Dăncilă a spus că vor fi discuţii cu avocaţii.

Ea a declarat, de asemenea, că PSD îi va accepta pe toţi parlamentarii ALDE care vor să treacă la PSD, pentru că au fost împreună la guvernare şi ar fi continuitate.

Dăncilă: Nu mă clintesc

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a afirmat, duminică, la Constanţa, la întâlnirea cu pensionarii PSD, că la început mulţi îi spuneau “după şase luni vei pleca acasă”, însă a trecut un an şi şapte luni nu s-a clintit niciun minut şi nu se va clinti nici de acum înainte. “La început mulţi îmi spuneau «după şase luni vei pleca acasă», eu le spuneam «daţi-mi măcar nouă luni, sunt femeie». A trecut un an şi şapte luni şi indiferent de furtunile pe care au vrut să le creeze, indiferent de minciunile pe care le-au spus, indiferent de ameninţările şi cuvintele lor urâte, nu m-am clintit niciun minut. Nu am să mă clintesc nici de aici încolo, pentru că ştiu că de partea mea sunt oamenii, pentru că ştiu că eu cred în oameni şi nu vreau să-i dezamăgesc pentru că ştiu că în acest moment nu avem o alternativă care să ajute România şi pe români, pentru că ştiu că iubesc această ţară şi că vreau ca această ţară să se dezvolte”, a susţinut Dăncilă.

Viorica Dăncilă a adăugat că nu îi este teamă nici de ţipete, nici de jigniri. “Nu îmi e teamă să mă lupt cu cei şapte, opt contracandidaţi pe care îi am, sunt mai puternică decât ei. Nu voi face niciun pas în spate pentru că ştiu că ei atunci vor face un pas înainte. Voi merge înainte hotărât, voi merge înainte cu dorinţa de a câştiga”, a continuat Dăncilă.

„Legat de cedarea guvernării. Nu o să plecăm de la guvernare. Oamenii în 2016 ne-au dat votul lor de încredere, nu avem voie să îi dezamăgim. Unii care acum ne dau lecţii şi-au dat demisia la prima adiere de vânt. Eu nu o să îmi dau demisia, nu vreau să vă dezamăgesc nici pe dumneavoastră, nici pe cei care cred în noi. Dacă în Parlamentul României se va depune moţiune şi această moţiune va trece, cu toate că eu nu cred, atunci este normal să respect votul din Parlamentul României. Dar ne vom bate şi în opoziţie în această situaţie”, a susţinut Viorica Dăncilă.

Şi la Constanţa Dăncilă a fost huiduită de protestatari.