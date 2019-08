Viorica Dăncilă i-a răspuns lui Klaus Iohannis

Premierul i-a dat o replică acidă preşedintelui Iohannis: “Un comportament la fel de imatur şi egoist ca cel al domnului Tăriceanu”

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, miercuri seară, că va merge în Parlament pentru a obţine aprobarea remanierii guvernamentale şi l-a criticat dur pe Klaus Iohannis, după ce preşedintele României a respins propunerile înaintate de şefa Guvernului.

“Am urmărit cu profundă dezamăgire spectacolul oferit de candidatul la prezidenţiale Klaus Iohannis, care din păcate nu şi-a înţeles rolul constituţional nici după cinci ani de ocupare a funcţiei de Preşedinte al României. Atitudinea lui Klaus Iohannis nu este deloc surprinzătoare. De doi ani şi jumătate se foloseşte de funcţia pe care o deţine, pentru a bloca şi critica fără fundament acest Guvern.

Preşedintele a înlocuit datoria constituţională de mediator între partide politice cu cea de sabotaj. Preşedintele nu a înţeles nici de această dată câtă nevoie are România de maturitate din partea clasei politice, de stabilitatea instituţiilor statului. Este un comportament la fel de imatur şi egoist ca cel al domnului Tăriceanu. Unul abandonează guvernarea, altul abandonează numirea miniştrilor”, a spus Viorica Dăncilă, miercuri seară, la Palatul Victoria.

În aceste condiţii, premierul a precizat că va merge în Parlament şi va încerca să obţină aprobarea legiuitorilor pentru remanierea guvernamentală propusă.

“În ciuda tuturor acestor obstacole din ultimele zile şi a tuturor acestor domni cu pretenţii de “bărbaţi de stat” care, din considerente electorale, menţin instabilitate, noi ne vom continua activitatea. Vom merge în Parlament şi vom încerca să obţinem susţinerea necesară pentru a ne duce mandatul până la capăt. Şi spun acest lucru nu pentru că ne ţinem de scaune, aşa cum declară unii, ci pentru că avem o responsabilitate faţă de ţară şi faţă de români, avem responsabilitatea de a ne duce programul de guvernare până la capăt, cum am promis în 2016. Aşa cum am spus de nenumărate ori, mai avem multe lucruri de făcut pentru ţară, nu am avut o guvernare perfectă, dar am avut o guvernare eficientă”, a completat şeful Executivului.

Reproşuri la adresa lui Iohannis şi a altor adversari politici

Ea i-a reproşat preşedintelui faptul că nu a avut niciodată încredere în Guvern, aducând ca argument criticile lui Iohannis la începutul Preşedinţiei române a Consiliului, pentru ca la final aceasta să fie apreciată de toate statele membre UE.

Viorica Dăncilă a spus că este ”revoltător” faptul că preşedintele a spus că România are un ” guvern corupt” şi l-a somat pe Klaus Iohannis să prezinte probe pentru această afirmaţie care dăunează profund imaginii ţării. Ea a dat asigurări că, în ceea ce o priveşte, nu a existat niciun act de corupţie.

În apărarea Guvernului, Dăncilă a evocat laudele lui Trump pentru performanţa economică şi laudele tuturor statelor membre pentru buna gestionare a Preşedinţiei Consiliului.

Premierul a lansat atacuri şi la adresa lui Călin Popescu-Tăriceanu, Victor Ponta, Dan Barna şi Ludovic Orban, susţinând că trebuie să se lupte cu ”toţi aceşti bărbaţi de stat ai României” şi că trebuie să aibă de partea ei toţi românii şi femeile care vor echilibru şi consens în funcţiile statului.