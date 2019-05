Viorica Dăncilă, deranjată că preşedinţia n-a invita-o la Summit-ul de la Sibiu

Vineri, premierul Viorica Dăncilă a declarat că este deranjată de atitudinea Preşedinţiei, care nu a invitat-o la Summit-ul de la Sibiu din data de 9 mai, afirmând că acesta este, de fapt, mesajul transmis liderilor europeni.

„Dacă voi fi invitată, voi merge la Summit. Guvernul a asigurat din punct de vedere financiar Summitul. Mi se pare nepotrivit că tocmai cei care au muncit atât pentru România, care au făcut atâtea lucrări nu au fost invitaţi la Summit”, a declarat Viorica Dăncilă, citată de Mediafax.

Ea a a adăugat că vin toţi liderii europeni.

„Când am vorbit la Ateneu eu am adresat un mesaj de unitate, i-am dat posibilitarea preşedintelui României să vorbească, penru că eu am crezut că trebuie să existe consens pe perioadă Preşedinţiei române a Consiliului UE.Nu am fost invitată (n.r.: La Sibiu). Gândiţi-vă că vin toţi liderii europeni. E un mesaj pe care îl vom da pentru întreaga Europă. Cum putem vorbi de unitate când premierul României nu este prezent pentru a putea vorbi despre realizări şi agenda 2019-2024″, a mai spus premierul.