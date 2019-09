Viorica Dăncilă denunţă piedicile puse guvernului său şi nu se teme de Parlament

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi că nu îi este teamă să se prezinte cu Guvernul în Parlament pentru un vot de încredere, argumentând că, la votul pentru şefia Senatului, PSD a demonstrat că are majoritate.

„Este a treia piedică în trei săptămâni consecutive, a treia respingere din partea lui Klaus Iohannis a eforturilor Guvernului de a funcţiona normal. (…) E evident că partidul domnului Iohannis are o problemă cu bugetarii, însă preşedintele a dus acest lucru la un alt nivel, pur şi simplu refuză dreptul la plată al oamenilor care muncesc. (…) Am văzut astăzi o nouă alianţă de conjunctură între domnul Tăriceanu şi domnul Iohannis, alianţa ipocriziei şi a distrugerii. (…) Vreau să dau asigurări ferme că nu voi ceda în faţa acestui blocaj, fiindcă am obligaţia de a guverna pentru România. Nu îmi este teamă să mergem în Parlament, cu atât mai mult cu cât am arătat în votul din Senat de acum două zile că avem majoritate. Nu fugim de responsabilitate şi nu vom da înapoi”, a spus Dăncilă într-o declaraţie de presă susţinută la sediul central al PSD.

“Avem o opoziţie cinică şi imatură, care orbită de interese personale şi de campanie a început să acţioneze împotriva oamenilor”, a mai afirmat Dăncilă. “Vreau să dau asigurări ferme că nu voi ceda în faţa acestui blocaj, fiindcă am obligaţia să guvernez. Oamenii aşteaptă să le plătim pensiile pe care le-am majorat, salariile, bursele, să derulăm investiţiile”, a subliniat premierul.

Atac dur la adresa lui Iohannis

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că prin refuzul de a numi miniştri, preşedintele Klaus Iohannis se poziţionează împotriva românilor, prin continuarea abuzului de putere. Şeful Executivului a adăugat că va continua să lupte împotriva blocajului guvernamental.

“Am asistat astăzi la un record personal al preşedintelui: reacţie rapidă la propunerile de miniştri, la doar o zi distanţă. Pentru domnul Iohannis, simţul urgenţei se activează doar în campanie. Din păcate însă, abuzul de putere continuă, sfidarea românilor continuă, nepăsarea faţă de problemele ţării continuă”, a declarat Viorica Dăncilă, la sediul PSD din Kiseleff.

“Nu fugim de Constituţie aşa cum o face preşedintele, nu fugim de responsabilitate şi nu vom da înapoi. Aceste speculaţii sunt ridicole, dar sunt ultimul resort la care pot să apeleze cei ce nu vor «România normală», ci «România blocată»”, a adăugat Dăncilă.