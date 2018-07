Viorica Dăncilă a încercat să convingă UE că totul e în regulă

Premierul s-a întâlnit la Bruxelles cu înalți oficiali ai Comisiei Europene

Premierul Viorica Dăncilă a efectuat, marţi, o vizită la Bruxelles, unde a avut o întrevedere cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi prim-vicepreşedintele CE, Frans Timmermans.

Viorica Dăncilă a afirmat că aceștia au fost foarte miraţi că acuzaţia de înaltă trădare împotriva şefului Executivului este asociată unui act diplomatic.

Despre acuzațiile de înaltă trădare

Chestionată, într-un interviu acordat postului Antena 3, dacă la întrevederea de marţi de la Bruxelles a fost abordat şi subiectul plângerii penale pentru înaltă trădare făcute de liderul PNL, Ludovic Orban, premierul Dăncilă a răspuns afirmativ.

“Da. Am atins acest subiect. Am reiterat faptul că pentru mine şi pentru multi români este de neexplicat. Înalta trădare este asociată unui act diplomatic cu un stat cu care avem parteneriat strategic. Au fost foarte miraţi de acest lucru. Am informat, pentru că nu vreau ca să ajungă la Bruxelles informaţii denaturate. Am spus că nu mă tem de cercetările care se vor face, de lucrurile care vor fi cerute. Îmi doresc să se elucideze acest subiect, dar în acelaşi timp acest lucru cred că nu a făcut bine României. Şi mi s-a întărit această convingere şi în urma discuţiilor pe care le-am avut”, a declarat Viorica Dăncilă.

Lupta politică din România

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat că Juncker şi Timmermans s-au arătat nemulţumiţi şi îngrijoraţi de “lupta politică permanentă” din România, una care nu are ce căuta în perioada preşedinţiei Consiliului UE.

“Am fost întrebată despre situaţia din România. S-a arătat nemulţumirea faptului că nu există consens, că există o luptă politică permanentă şi că această luptă politică nu are ce căuta în perioada preşedinţiei Consiliului UE, mai mult chiar înainte, când se pregătesc toate lucrurile pentru a prelua preşedinţia. Domnul preşedinte Juncker mi-a cerut ca să avem o bună înţelegere între toţi cei implicaţi, lucru pe care i-l va cere şi domnului preşedinte Iohannis. A spus că luptele nu au ce căuta, dacă vrem să avem o preşedinţie de succes a României”, a declarat prim-ministrul Viorica Dăncilă. A fost atins și subiectul protocoalelor SRI.

Juncker; România să nu facă paşi înapoi

Jean-Claude Juncker i-a transmis premierului Viorica Dăncilă că o încurajează să revină la “un discurs politic normal în ţară”, precizând că este crucial ca România “să nu facă paşi înapoi în progresele înregistrate” în contextul MCV.

“Preşedintele Jean-Claude Juncker s-a întâlnit astăzi cu prim-ministrul României, Viorica Dăncilă. (…) Discuţiile între preşedintele Juncker şi doamna Dăncilă s-au axat pe pregătirile pentru preluarea preşedinţiei Consiliului UE de către România în prima parte a lui 2019, care se va întâmpla într-un moment important pentru Uniune. De asemenea, cei doi au discutat despre propunerea Comisiei Europene asupra bugetului UE, valorificarea fondurilor structurale şi politica economică”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Christian Wigand.

“Referitor la Mecanismul de Verificare şi Cooperare din România, preşedintele Juncker a subliniat că reprezentanţii Comisiei vor continua să monitorizeze evoluţiile din ţară şi a insistat asupra faptului că este crucial ca România să nu facă paşi înapoi în progresele care au fost înregistrate. Preşedintele Juncker a încurajat prim-ministrul să acţioneze în sensul revenirii la un discurs politic normal în ţară, mai ales în perspectiva asumării preşedinţiei Consiliului UE”, completează sursa citată.