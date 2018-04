Viorel Plosca este noul președinte al A.J. de Box Satu Mare

Îi ia locul lui Florin Mulcuțan

Asociația Județeană de Box Satu Mare s-a întrunit vineri într-o ședință care a avut patru puncte pe ordinea de zi. Într-un mod oarecum oficial am aflat că Viorel Plosca este noul președinte al Asociației din data de 20 februarie, când practic se știa că Florin Mulcuțan va fi unul dintre consilierii Ioanei Bran – ministrul MTS. Acesta s-a autosuspendat, iar toate atribuțiile au fost deviate către Viorel Plosca – arbitru AIBA. La ședința de vineri, Alin Măstan a fost ales cu unanimitate de voturi drept secretarul AJB Satu Mare.

Legat de programul competițional pe anul 2018, Centura Sătmarului (ediția 3) va avea loc în perioada 25-27 mai, Cupa Voința în 29-30 iunie, finala Campionatului Național de cadeți undeva la jumătatea lunii noiembrie, iar la sfârșitul lunii noiembrie sau începul de decembrie va avea loc Cupa Căușului la Box. La capitolul „diverse” s-a vorbit despre un plan de obiective pe care antrenorii AJB trebuie să-l prezinte la următoarea ședință. Au fost prezenți la ședința de vineri: Viorel Plosca – președinte, Alin Măstan – secretar, Ioan Ghere, Teodor Vârlan, Ioan Gavriș, Mihai Stan – membri AJB. Invitatul de onoare a fost Florin Mulcuțan – consilierul ministrului MTS.

“Boxul sătmărean își continuă parcursul foarte bun din ultimii ani și vor continua toate proiectele inițiate de Florin Mulcuțan deoarece și până acum, am colaborat foarte bine și suntem la un nivel la care am început să contăm din nou ca ramura sportivă a județului Satu Mare”, a declarat Viorel Plosca.

“Sunt alături în continuare de sportul sătmărean și de cel românesc acum având atribuții și în acest sens. Proiectele demarate în anii anteriori împreună cu Gavriș Ioan, Ghere Ioan și Plosca Viorel, trebuie să se desfășoare în continuare, pentru că astfel, pugilismul în Satu Mare va simți cu adevărat o creștere considerabilă a valorii sportivilor și vom conta din ce în ce mai mult în boxul românesc și internațional! Anul trecut a fost un an foarte bun pentru pugilismul sătmărean și nu putem să nu ne implicăm în continuarea ascensiunii acestei ramuri sportive din Satu Mare. Acum, chiar dacă sunt mai puțin prezent in Satu Mare, am toată încrederea și-i acord tot sprijinul colegului meu Viorel Plosca pe care l-am delegat în urmă cu o lună să preia toate atribuțiile pe care le aveam în cadrul AJB și mă bucur tare pentru cooptarea în echipă a lui Alin Măstan pentru partea de secretariat deoarece aveam nevoie parcă de puțin suflu nou! Le doresc mult succes celor doi și îi voi sprijini necondiționat în toate proiectele pe care urmează sa le acceseze”, spune Florin Mulcuțan.