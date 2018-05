Violonista română Iuliana Munch lansează un nou disc

Astăzi, 11 mai 2018, este lansat oficial, în Germania, albumul The piano legend of the violin înregistrat de violonista română Iuliana Münch. Discul, apărut la casa Naxos, este imprimat împreună cu violonistul și compozitorul Andrei Parfenov, cel care semnează toate lucrările de pe album. Acesta este al doilea CD al celor doi muzicieni, după cel apărut anul trecut, intitulat Nacht im Schloss, care include, de asemenea, lucrări pentru vioară și pian de Andrei Parfenov.



Iuliana Münch, născută în România, a studiat la Liceul de muzică George Enescu şi la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. La vârsta de 22 de ani a părăsit România pentru a studia la Academia de Muzică şi Dans din Koln. După ce a făcut parte din orchestrele simfonice din Koblenz şi Mönchengladbach, dar şi din Orchestra Filarmonica Westphaliei, în anul 2009 Iuliana Münch a început colaborarea cu Andrei Parfenov, implicându-se activ în conceperea creaţiilor sale.