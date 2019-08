Vineri şi sâmbătă, în Parcul UFO din Satu Mare are loc o nouă ediţie a Festivalului “La Dâmburi”

Asociaţia SamStudia-Organizaţia tinerilor şi studenţilor sătmăreni, alături de voluntarii săi revine cu o nouă ediţie a festivalului La Dâmburi, ce va avea loc în perioada 30-31 august, în parcul UFO, situat în cartierul Micro 17 din Satu Mare.

Aflat la cea de-a şasea ediţie, festivalul La Dâmburi continuă să revitalizeze si să dea culoare parcului UFO atât prin artă, tineri şi energie pozitivă, cât şi prin multitudinea de activităţi şi evenimente menite să vă stimuleze starea de bine.

Astfel, la categoria muzică, vineri 30 august, începând cu ora 17:00 vor urca pe Scena Principală Şerban Darius & Trupa Stil, Shorty, Astroprimate, Front, Ska-nk, seara find închisă de senzaţionalul Shiver Show. În data de 31 august, începând cu ora 17:00, vor concerta Pumi, Rikz, Funk You!, Estinca, Madliquid şi Gojira & Planet H care vor pune punct festivlului din acest an cu un spectacol despre care vă veţi amintii cu drag.

În ambele zile, începând cu ora 18:00, spectatorii se pot delecta la scena UFO oferită de Stimulating Frequencies, cu muzica electronică a unor DJ sătmăreni şi nu numai, precum Fluke, Mimecue, Nexus (Alba), Mishu, Ask, Off This Universe şi Deac Roland.

În ambele zile se va organiza câte un after-party, începând cu ora 23:00 La Gravel Room în colaborare cu Gravel Garden, unde s-au pregătit două scene, alături de Balint:z (Arad), Memphys (Alba), Reforge (Alba), Manjira, Pumi, Shtoots, Nigel (Bucureşti), Outline, Rikz, Definition, Mishu, themothandthemoon şi Hell:SD.

Ca în fiecare an, cei mici sunt invitaţi sa ia parte la jocurile organizate atât în parc împreună cu Beard Brothers Satu Mare, cât şi la clasicul concurs ‘Rege pe Deal’ , care va provoca tinerii cu diferite activităţi menite să sporească voia bună. Pe câştigătorii îi aşteaptă surprize mişto #ladamburimerch. Standul „Adoptă o carte”, realizat în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Satu Mare, va fi şi anul acesta prezent, astfel că amatorii de lectura sub soare se vor putea delecta ca şi pâna acum.

Nu în ultimul rând, echipa Cineplexx Satu Mare a pregătit o gramadă faină de surprize pentru amatorii de film, şi nu numai.

Echipa La Dâmburi din acest an este formată din peste 60 de voluntari, lucrează de zor pentru a readuce experienţa unică marca La Dâmburi, pe retinele, timpanele si mai ales în inimile dumneavoastră. Hai să facem dâmburile să vibreze!

Acest proiect este realizat de către SamStudia cu sprijinul Consiliului Judeţean Satu Mare, al Primăriei Satu Mare prin Centrul Cultural ”G.M. Zamfirescu”, al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret, al Asociaţiei Economice Germano-Române pentru Regiunea de Nord-Vest, Informaţia Zilei şi Informaţia TV.

Alexandra Kovacs, voluntar SamStudia