Vineri se lansează online două volume despre Tratatul de la Trianon

La un an de la publicarea cărţii „Trianon, Trianon! Un secol de mitologie politică revizionistă”, în Colecţia Istorie contemporană a apărut traducerea acesteia în limba engleză: „Trianon, Trianon! A Century of Political Revisionist Mythology”. Coordonatori: Vasile Puşcaş, Ionel N. Sava. Prefaţă şi Postfaţă de Vasile Puşcaş. Autori: Florin Abraham, Vasile Sebastian Dâncu, Codruţa-Ştefania Jucan-Popovici, Dumitru Preda, Vasile Puşcaş, Mariana-Narcisa Radu, Gabriel-Virgil Rusu, Tudor Salanţiu, Ionel N. Sava, Şerban Turcuş, Veronica Turcuş, Vasile Vesa. Proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri, publicat sub egida Institutului de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române şi a Fundaţiei Transilvania Leaders.

Pentru România, semnarea Tratatului de la Trianon (1920) a însemnat recunoaşterea internaţională a fruntariilor postbelice, în cea mai mare parte o consecinţă a aplicării principiului autodeterminării naţionale, cel care a fost considerat principalul pilon al Doctrinei Păcii, la sfârşitul Primului Război Mondial. Dar un Tratat de pace conţinea şi alte aranjamente între părţile semnatare, care intenţionau să aşeze evoluţiile viitoare pe o cale juridico‑politică, economică, financiară, socială, culturală etc. Starea de pace era doar deschisă de momentul semnării Tratatului de pace, „dinamica păcii” – cum o numea Nicolae Titulescu – depinzând de modul în care părţile adoptau o atitudine constructivă sau distructivă. Aceasta este o concluzie evidentă a raportării părţilor la sistemul Tratatelor de la Versailles (1919‑1920), inclusiv Tratatul de la Trianon. (Vasile Puşcaş)

Cele două ediţii se vor lansa online, pe platforma Zoom, vineri, 4 iunie 2021, începând cu ora 12.00. Prezintă: Ioan-Aurel Pop, Dumitru Preda, Mircea Gheorghe Abrudan, Vasile Puşcaş, Ionel N. Sava şi Vasile George Dâncu. Moderator: Ioan Bolovan.

Cărţile sunt disponibile pentru comenzi în format tipărit (RO/EN) şi digital (RO/EN).