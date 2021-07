Vineri se dă startul ediţiei a noua a MedievArtFest Ardud

3 zile de conferinţe, concerte, demonstraţii de luptă, ritualuri cu descântece şi vrăji

Joi, de la ora 12:00, la Ardud a avut loc conferinţa de prezentare a Festivalului MedievArtFest Ardud 2021, la Centrul de permanenţă de pe strada Ştefan cel Mare.

Conferinţa desfăşurată sub denumirea „Întoarcerea cavalerilor şi încercările pandemiei” a fost condusă de primarul ing. Marius Duma Ovidiu, secretarul general al oraşului, c.j. Cristian Vasile Micle, respectiv directorul artistic al acestui eveniment, actorul Liviu Pancu – regizor al Teatrului Naţional Târgu Mureş, director Teatru Scena precum şi Marele Lup al Ordinului Cavalerilor Lup.

Pentru început, edilul Ovidiu Duma a adresat publicului invitaţia de a participa în număr cât mai mare la acest eveniment inedit şi de însemnătate nu doar pentru ardudeni, ci şi pentru întreg judeţul, dar nu numai.

„Cu bucurie o spun, suntem din nou în postura de a prezenta telespectatorilor, cititorilor, dumneavoastră, publicului larg, o nouă ediţie a Festivalului Medieval Ardud, MedievArt Fest Ardud 2021. După o întâlnire fortuită de un an datorită, după cum bine ştim, pandemiei, suntem astăzi în situaţia de a putea, sigur, cu restricţiile în vigoare, dar a putea totuşi să organizăm acest festival şi să ne bucurăm cu toţii de o călătorie în timp, de o socializare, pentru că în ultimă instanţă, aceste evenimente culturale sunt o posibilitate de a ne întâlni, de a socializa, de a ne bucura de un act cultural.

La fel ca şi în anii trecuţi, acest festival medieval este realizat prin finanţări obţinute pe diverse proiecte, pe care Primăria le-a accesat. Şi de această dată, printr-un proiect depus la comunitatea europeană, pe programul Europa pentru Cetăţeni, am reuşit să obţinem finanţarea prin care organizăm acest festival medieval. Sub titlul „From medieval to Europe”, acest proiect de finanţare ne oferă posibilitatea să avem fondurile necesare pentru organizarea acestui eveniment. La această contribuţie a Uniunii Europene s-a raliat şi Consiliul Judeţean şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Păstrarea Tradiţiilor, care la fel ca şi în anii anteriori, sunt parteneri ai noştri. Voi încheia invitându-vă pe toţi să fiţi părtaşi la acest eveniment pentru care ne-am străduit să iasă unul cât mai plăcut, chiar dacă trebuie să recunosc, ne-am pierdut un pic din îndemânare, din obişnuinţă şi ne-a fost mai dificil decât în anii trecuţi când ne-a intrat în rutină pentru a organiza multiplele evenimente culturale şi sportive cu care i-am obişnuit pe ardudeni, pe sătmăreni şi de ce nu, pe cei din ţară şi din străinătate. Vă mulţumesc şi încă o dată vă aşteptăm şi vă spun tuturor să ne bucurăm împreună la acest festival medieval”, a precizat primarul Marius Ovidiu Duma.

Anual, Festivalul MedievArtFest Ardud entuziasmează publicul dornic de istorie, de teatru, de meşteşuguri şi de tot ceea ce înseamnă atmosferă medievală. A devenit deja o tradiţie ca în fiecare an festivalul medieval de la Ardud să aibă o tematică particulară în conexiune cu elemente ale culturii universale. Anul acesta este vorba despre Întoarcerea Cavalerilor, după mai bine de un an de pandemie, când majoritatea evenimentelor au fost blocate.

Călătorie imaginară spre momentele istorice care au pus în valoare Cetatea

A IX-a ediţie a MedievArtFest Ardud, desfăşurată în perioada 23-25 iulie 2021 sub tema “Întoarcerea cavalerilor”, îşi propune să poarte publicul într-o călătorie imaginară spre momentele istorice care au pus în valoare Cetatea Ardud.

Pe parcursul a trei zile, participanţii se bucură de muzică şi dansuri medievale, ordine militare de reconstituire medievală, teatru medieval, conferinţe şi expoziţii.

Dintre cele mai importante momente ale festivalului, trebuie amintite următoarele: vineri, 23 iulie, participanţii vor avea parte de animaţie medievală, în zona taberelor cavalerilor, executată de Ordinul Cavalerilor din Carpaţi, Scutierii de Muhlbach – Sebeş, Lăncierii de Ardud, Garda de Mureş, Garda Cetăţii Deva, Toboşarii de Mureş, Zânele Silvane – Zalău; parada de întoarcere a Cavalerilor va fi realizată de Ordinul Cavalerilor Deus Vult – Oradea, Ordonul cavalerilor din Carpaţi – Deva, Ordinul Solomonarilor – Suceava, Scuterii de Muhlbach – Sebeş, Lăncerii de Ardud, Garda de Mureş, Zânele Silvane – Zalău, Domniţa Raluca – Bucureşti; câteva dintre secretele gurmanzilor din cruciade vor fi dezvăluite de Garda Cetăţii Deva iar apoi scutierii de Mulhbach – Sebeş vor prezenta Şcoala Scutierilor; Zânele Silvane – Zalău vor introduce spectatorii într-o călătorie în lumea zânelor tămăduitoare; de la 19:30 va urma un moment de prezentare a Credinţei Lăncerilor, prezentat de Lăncerii de Ardud şi Garda Cetăţii Ardud; toboşarii de Mureş de la Şcoala populară de Artă Târgu-Mureş se vor ocupa de toţi cei interesaţi de a fi iniţiaţi în arta ritmurilor cavalereşti; de la ora 21:15 va avea loc un schimb de gardă, prin membrii Gărzii de Mureş, Gărzii Cetăţii Ardud şi cei ai Gărzii Cetăţii Deva.

De asemenea, cei interesaţi vor putea admira dansurile, vrăjile şi descântecele Zânelor Silvane, dar vor putea participa şi la un ritual al strămoşilor, pus în secnă de Ordinul Solomonarilor. Ceea ce va atrage atenţia publicului va fi cu siguranţă „Asediul cultural al Cetăţii Ardud”, moment la care vor participa toate delegaţiile formaţiunilor prezente la festival.

Tot vineri se va deschide Cartierul preparatelor pentru trup, forţă şi sănătate la Taberele meşteşugarilor şi pelerinilor gurmanzi.

Pentru ziua de sâmbătă, sunt pregătite momente cel puţin la fel de speciale. Unul dintre cele mai importante va fi reprezentat de simpozionul internaţional de istorie MedievArtFestArdud 2021, intitulat „În umbra secrii şi a ciocanului – Europa de Est şi Comunismul.” Pe lângă simpozion, cei prezenţi vor avea parte, desigur de momente de animaţie medievală, dansuri ale luptătoarelor, exerciţii de luptă, precum şi de prezentarea unor simboluri, amulete sau podoabe medievale.

Muzica medievală va ferici sufletele tuturor celor prezenţi prin diferite spectacole şi concerte. Nu vor lipsi nici momentele în care arcaşii din Carpaţi îşi vor pune recuzita la dispoziţia celor interesaţi de tir cu arcul.

Ziua de duminică, 25 iulie, va fi deschisă de un recital de poezie religioasă. De la ora 12:00 va avea loc Marea Paradă MedievArtFest Ardud 2021, iar apoi se va desfăşura Marea paradă prin Frumuseţea, Forţa şi Inteligenţa iubitorilor de Artă Medievală.

Inedit pentru ziua de duminică a festivalului va fi ritualul de iniţiere în arta culegerii de plante tămăduitoare, dar şi un ritual de trecere. Nu vor lipsi concertele de muzică medievală care vor fi sarea şi piperul celor trei zile de spectacole.

Ardudul devine un reper tot mai importantpe harta naţională a manifestărilor medievale

De opt ani, la Cetatea Ardud, actori, artişti şi meşteşugari de peste tot din ţară, se adună sub stindardul regizoral al directorului artistic Liviu Pancu. Sighişoara, Sebeş, Tg. Mureş, Deva sunt doar câteva oraşe cu tradiţie medievală care găzduiesc anual festivaluri unde priceperea şi talentul regizorului Liviu Pancu clădeşte poveşti cu cavaleri şi domniţe. Cetatea Ardud devine de la an la an un reper tot mai important pe harta naţională a manifestărilor medievale, atât prin intermediul reprezentanţilor Primăriei Ardud, cât şi prin munca celor responsabili de realizarea acestui eveniment.

Actorul şi regizorul Liviu Pancu, directorul artistic al Festivalului Medieval de la Ardud a spus mai multe detalii picante din culisele marelui eveniment. „Am ales acest spaţiu şi cred că am obişnuit cu schimbările acestea de viziune prin temă, acum doi ani de fapt, când am făcut conferinţa într-un laborator de chimie. Tema acelui an se preta la o asemenea viziune.

Anul acesta 2021, ne surprinde, iată-ne, într-un spaţiu al sănătăţii, al atenţiei, al curăţeniei sufleteşti care trebuie să fie suplimentată de cea medicală. M-am gândit întâmplător, îmbrăcat în acest costum, cum cavalerii templieri erau ocrotitori ai celor slabi şi ai celor năpăstuiţi. Mai mult decât atât, s-au transformat printr-o altă ramură a cavalerilor teutoni, s-au transformat în cei care practic au reuşit să înfiinţeze în perioada medievală spitale. Cavalerii teutoni fiind printre primii care au iniţiat din acest punct de vedere această direcţie organizată. Nu aş vrea să îmbogăţesc cu mai multe informaţii întâlnirea noastră decât să vă spun că ne-am întâlnit într-un spaţiu ca acesta pe o idee dată de noi cu Întorcerea cavalerilor. Nu vă mai spun că domnul primar ne-a întrebat: cum Dumnezeu într-un spaţiu medical? Din fericire urmează să se lanseze, mai mult decât atât observ ceea ce se întâmplă în jurul nostru, toată stima domnule primar, pentru ceea ce faceţi pentru comunitate. (…)

Întoarcerea Cavalerilor în perioada pandemică este o modalitate de a trage un semnal de alarmă şi de a evidenţia că avem nevoie de socializare. Homo sapiens s-a născut, a existat, s-a dezvoltat prin această categorie absolut importantă într-o societate: comunicarea. Dacă nu o avem, nu funcţionăm. Nu socializăm, nu existăm.”, a explicat actorul şi regizorul Liviu Pancu.

Evenimentul este inclus în proiectul „From Medieval to EU” şi este finanţat de Uniunea Europeană, în cadrul programului „Europa pentru Cetăţeni” Componenta 2 – Măsura 2.1 „Înfrăţire între localităţi”.

S-a anunţat deschiderea unei noi locaţii în care va funcţiona Dispensarul uman

Prezentă la conferinţa de joi, Celia Tincău, medic coordonator al Centrului de Permanenţă din Ardud, a vorbit şi despre locaţia aleasă, nu întâmplător, pentru prezentarea MedievArtFest Ardud.

„Este foarte important că autorităţile s-au implicat în a îmbunătăţi foarte mult nivelul vieţii sanitare sau al vieţii medicale din oraşul Ardud. Aici sperăm noi că va fi sediul viitorului centru de permanenţă, în sensul că deocamdată această clădire este dotată, urmează autorizarea sanitară, şi aşa mai departe şi să ne mutăm. Sperăm că nu se va mai amâna şi că pandemia o să fie un pic mai relaxată ca să putem să începem într-un nou sediu. Adică este un nou sediu renovat şi adus la zi cu tot ce înseamnă dotare. Centrul de permanenţă este de fapt o continuare a activităţii medicilor de familie, dar aceste dotări ne permit, în cazul unor urgenţe, să îmbunătăţim asistenţa medicală, în limitele pe care le avem noi ca şi competenţe. Putem să ajutăm şi să aducem îmbunătăţiri”, a declarat medicul coordonator al Centrului de Permanenţă din Ardud, şi medic în cadrul Dispensarului unuia din cabinetele din Ardud Celia Tincău.