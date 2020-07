Vine barajul pentru Liga 3, dar Satu Mare nu are o campioană

Aşa cum am informat marţi, Comitetul de Urgenţă FRF a aprobat calendarul şi regulamentul de organizare şi desfăşurare pentru partidele care vor contribui la configurarea componenţei Ligii 3 în sezonul 2020/2021. Revenim astăzi cu câteva precizări referitoare la modalitatea de promovare în L3 şi la departajarea echipelor în eventualitatea unui rezultat egal la final de joc sau egalitate de puncte după disputarea tuturor partidelor din grupe.

Pentru promovarea în al treilea eşalon, prin tragere la sorţi au fost stabilite 14 mini-grupe de câte 3 echipe, în fiecare mini-grupă urmând să se dispute 3 partide, fiecare dintre acestea pe teren neutru.

Partidele se vor disputa conform tabelei Berger de patru echipe – 2 vs 3, 1 vs 2, 3 vs 1 -, iar fiecare echipă va îndeplini o dată rolul de gazdă, deşi partidele se dispută pe teren neutru. Câştigătoarele fiecărei mini-grupe vor promova în Liga 3.

• Datele de disputare a partidelor din mini-grupe vor fi 1 august, 5 august şi 9 august, de fiecare dată de la ora 17:30.

• În situaţia în care o partidă se termină la egalitate, se vor executa lovituri de departajare, dar rezultatul acestora va fi luat în considerare DOAR drept criteriu pentru situaţia în care două sau trei echipe sunt la egalitate de puncte în mini-grupă, criteriul 7 din lista de criterii:

1. rezultatele directe

2. golaverajul în jocurile directe

3. număr mai mare de goluri marcate în meciurile directe

4. număr mai mare de goluri marcate în deplasare în jocurile directe (deşi partidele se dispută pe teren neutru, una din echipe are statutul de gazdă)

5. golaverajul general din mini-grupă

6. număr mai mare de goluri marcate în mini-grupă

7. rezultatul executării loviturilor de departajare în jocurile directe terminate cu remiză între echipele aflate la egalitate de puncte

• În conformitate cu noile modificări aduse Legilor Jocului, s-a aprobat creşterea la cinci a numărului de schimbări permise în aceste partide.

• Vă reamintim că echipa campioană a judeţului Satu Mare a fost repartizată în Regiunea 2, Nord-Vest, Grupa A alături de campioanele din Bihor şi Cluj.

Conform algoritmului, campioana din Satu Mare va întâlni în primul joc echipa din Cluj (1 august), iar în al doilea va juca împotriva campioanei din Bihor (5 august). Din păcate, până în momentul de faţă judeţul Satu Mare nu are o campioană. Pentru desemnarea campionaei a fost propus un scenariu care prevedea disputarea a două turnee, cu participarea a 6 echipe în prima fază şi cu 3 echipe la final.

Dar acest scenariu nu poate fi dus la capăt pentru că nu toate echipele pot respecta regulamentele impuse de autorităţi în această perioadă a pandemiei cu Covid-19. Preşedintele AJF Satu Mare, Ştefan Szilagyi, ne-a declarat că este în permanentă legătură cu echipele şi în 2-3 zile se va lua o decizie finală. Sperăm ca a;a să fie pentru că mai sunt doar 18 zile până la data de 27 iulie când trebuie anunţată campioana la FRF.