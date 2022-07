Viktor Orban: “Problemele zonei euro vor lovi cu adevărat în jurul anului 2030”

Cea de-a 31-a ediţie a Universităţii de Vară “Tusvanyos” de la Băile Tuşnad s-a desfăşurat timp de 5 zile, de miercuri, până duminică. Au avut loc peste 400 de programe, la care au participat aproximativ 600 de invitaţi, inclusiv premierul Ungariei.

Evenimentul, care a fost anulat în 2020 şi 2021 din cauza pandemiei de Covid, a fost organizat de Fundaţia Pro Minoritate din Budapesta şi Consiliul Tineretului Maghiar din România, în parteneriat cu Consiliul Naţional Maghiar din Transilvania şi cu mai multe instituţii şi asociaţii din Ungaria şi România.

Discursul lui Viktor Orban

În discursul ţinut sâmbătă la Tuşnad, premierul Ungariei a analizat situaţia energetică a lumii şi a criticat Statele Unite şi Comisia Europeană.

Potrivit lui, energia nu mai este în mâinile Occidentului, ci doar puterea militară. „Stăm într-o maşină care are pană la toate cele patru roţi> este absolut clar că războiul nu poate fi câştigat în acest fel”, a spus Viktor Orban în faţa susţinătorilor săi.

Ca ţară vecină, Ungaria a spus că are dreptul să spună despre războiul din Ucraina că pacea este singurul antidot. Orban a repetat şi argumentele despre motivul pentru care Ungaria vrea să se retragă din conflictul dintre Ucraina şi Rusia şi a spus că dacă preşedintele american s-ar fi numit Donald Trump, nu ar fi fost război: „Dacă Trump ar fi fost preşedinte şi Merkel ar mai fi fost în funcţie, războiul din Ucraina nu ar fi izbucnit niciodată”, a spus el.

După ce a analizat situaţia energetică, el a spus că astăzi economia europeană se îndreaptă spre haos, iar sarcina este de a face din Ungaria o excepţie locală. Potrivit lui Orban, apogeul crizei din Occident este aşteptat în 2030.

„Problemele zonei euro vor lovi cu adevărat în jurul anului 2030. Până atunci, ţările din Europa centrală vor fi contribuitori la UE. Va exista un nou echilibru de forţe, iar cel care plăteşte flautistul pune melodiile”, a declarat premierul ungar. El a spus că Ucraina nu va câştiga niciodată războiul în acest fel “pur şi simplu pentru că armata rusă are o dominaţie asimetrică”.

În timpul discursului lui Viktor Orban, un bărbat a afişat din mijlocul mulţimii un banner cu mesajul „Ceva este etern: Transilvania, pământ românesc!” – trimitere la motto-ul din acest an al Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad, care a fost „Unele lucruri sunt eterne”. Gestul a stârnit nemulţumirea celor din jur, care au încercat să acopere afişul şi l-au huiduit pe protestatar. În cele din urmă, forţele de ordine l-au scos din mulţime şi l-au îndepărtat pe bărbat din zona în care avea loc evenimentul.