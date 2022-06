Viitorul Vetiş este campioana judeţeană a României la juniori U19!

În finală a bătut CSM Alexandria cu 3-1 (1-0)

Viitorul Vetiş a obţinut o performanţă remarcabilă la categoria juniorilor. Echipa antrenată de Cristian Popa şi Cosmin Anton a devenit campioană judeţeană a României la juniori A1 (U19).

Pentru a fi mai expliciţi, în Campionatul U19 Judeţean au drept de joc jucătorii juniori U19 care participă exclusiv în campionatele judeţene de seniori şi juniori. În cadrul Ligii a 4-a Elite din Satu Mare există şi echipe de juniori A1. Acestea joacă la fel ca echipele de seniori, iar la final se decide campioana judeţeană. Viitorul Vetiş a cucerit titlul judeţean în Satu Mare. Apoi, toate campioanele judeţene ale României au jucat la etapa interjudeţeană. Aici, Viitorul Vetiş a trecut fără probleme de Crişul Aleşd.

La turneul semifinal din Alba Iulia, echipa sătmăreană a terminat pe primul loc, remizând cu Sticla Arieşul Turda şi câştigând la diferenţă mare meciurile cu Unirea 1924, Bradul Vişeu şi Şoimii Lipova. A urmat turneul final de luni şi marţi atribuit Buzăului. În faza semifinală, sătmărenii au dispus la loviturile de departajare de Metalul Buzău. Despre finala disputată marţi contra celor CSM Alexandria vă povestim mai jos.

Viitorul Vetiş a reuşit să deschidă scorul în prima repriză, prin Raul Matioc (min. 18). În partea a doua, Denis Lazăr a reuşit o nouă “dublă”, după cea cu Buzău, a făcut 3-0 (min. 74 şi 87), pentru ca cei din Alexandria să reuşească să marcheze golul de onoare pe final, prin Dragoş Oprea (min. 90+3). Apropo de Denis Lazăr, acesta a fost declarat jucătorul turneului.

Lotul Viitorului Vetiş: Rareş Oşan, Şerban Palage – Raul Matioc, Luca Crainic, Raul Apai, Paul Micle, Ionuţ Tite, Denis Lazăr, Nandor Pop, Maris Duca, Rareş Mureşan (cpt.), Horvat Kevin, Patric Tamas, Daniele Bodan, Darius Ştef, Flaviu Bob, Alexandru Orbulescu, Schvaczkopf Armin.

“Am întâlnit o echipă foarte bună, bine organizată, dar am afost clar superiori. La începutul sezonului am avut obiectivul de a câştiga campionatul cu echipa de seniori. Dar le-am luat pas cu pas şi nu am crezut că vom ajunge chiar atât de departe cu echipa de juniori. Am luat toate etapele, repet, pas cu pas şi iată că ne-a fost răsplătită munca de ani de zile. Cred că este un rezultat istoric pentru judeţul Satu Mare, ne bucurăm că am putut realiza aşa ceva. Sunt extrem de mulţumit de băieţi şi ţin să-i felicit pe această cale pentru efortul depus de-a lungul sezonului. Urmează o binemeritată vacanţă”, ne-a declarat antrenorul Cristian Popa.

Echipa sătmăreană este formată din jucători născuţi în anii 2004 şi 2005. Sunt din Satu Mare, Vetiş, Negreşti-Oaş şi nu numai, iar unii dintre ei sunt antrenaţi de Cristian Popa chiar şi de 13 ani. Întrebat ce urmează, dacă aceştia vor fi transferaţi, antrenorul sătmărean recunoaşte că deja au început să sune telefoanele, fiind discuţii cu echipe chiar şi din Liga 2 şi Liga 3. Dar deocamdată se sărbătoreşte rezultatul obţinut marţi la Buzău, se intră în vacanţă, iar apoi se vor lua şi anumite decizii.

Felicitări, Viitorul Vetiş!