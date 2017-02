Viitorul pierde la Giurgiu, Steaua bate pe Craiova

După meciurile etapei a 24-a din Liga 1, principala beneficiară pare să fie FCSB Bucureşti, Steaua lui Becali s-a impus la Severin cu 2-1, iar distanţa dintre echipa pregătită de Reghe şi Viitorul s-a redus la doar trei puncte.

Asta pentru că Viitorul a pierdut în faţa campioanei Astra. Cum Astra are un meci în minus, echipa lui Şumudică are şanse bune de a prinde playoff-ul campionatului. Mai mult, Şumudică este optimist şi declară că în cazul în care c]ştigă cele trei meciuri rămase din sezonul regulat, Astra are şanse de a reedita succesul din ediţia 2015/2016.

Rezultate:

• CFR Cluj – Tg. Mureş 2-0

• Voluntari – Gaz Metan 1-0

• CSU Craiova – FCSB 1-2

• Pandurii – Chiajna 0-1

• Astra – Viitorul 1-0

• Poli Timişoara – Poli Iaşi 2-1

• Dinamo – FC Botoşani 1-0

CLASAMENT

1.Viitorul 24 15 3 6 34-21 48

2.FCSB 24 13 6 5 32-20 45

3.Craiova 24 12 4 8 34-24 40

4.Gaz Metan 24 10 8 6 35-25 38

5.CFR Cluj 24 12 7 5 39-22 37

6.Dinamo 24 10 5 9 36-32 35

7.Astra 23 10 5 8 23-25 35

8.Botoşani 24 8 5 11 27-27 29

9.Voluntari 24 8 5 11 30-36 29

10.Poli Iaşi 23 7 5 11 24-26 26

11.Chiajna 24 6 6 12 15-28 24

12.Pandurii 24 6 7 11 23-37 19

13.Timişoara 24 7 6 11 24-36 13

14.Tg. Mureş 24 5 4 15 19-36 10

Etapa 25: Mureş – Voluntari, Viitorul – Timişoara, Dinamo – Craiova, Botoşani – Pandurii, Gaz Metan – Steaua, Chiajna – Astra, Iaşi – CFR Cluj.