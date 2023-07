Viitorul este al alianţelor politice

Pe cât de vijelios a preluat Marcel Ciolacu mandatul de prim ministru pe atât de dur este contactul lui cu realitatea. Atâta vreme cât guvernul nu face nici cel mai mic gest de a reduce cheltuielile statului nu se poate rezolva absolut nici una dintre problemele cu care se confruntă societatea românească.

Cuvântul de ordine al noului guvern: trebuie mărit ritmul colectării este, în fond, o antireformă, o reîntoarcere la un trecut lipsit de viziune şi respect faţă de viitor.

Cu alte cuvinte, guvernul spune că trebuie luat mai mult de la unii pentru a da la alţii. O speţă recentă. Salariile la nou înfiinţata agenţie din subordinea secretarului general al guvernului încep de la 9.000 de lei în sus. De ce era nevoie de o astfel de supra-agenţie înfiinţată în plină criză? Ca să se dea un exemplu de cum înţelege coaliţia PSD-PNL să nu reformeze administraţia publică. Nu prin reducere, ci prin multiplicare.

După populista măsură de reducere a preţurilor la 14 produse alimentare, zise de bază, urmează o avalanşă de majorări: va creşte TVA-ul cam la tot ce a fost redus înainte. Statul îşi ia porţia din tot ce mişcă în economie. Majorările se reflectă în alte majorări: ale salariilor din aparatul de stat care se umflă, se umflă, în partea de sus, a privilegiaţilor.

Greşelile guvernului se reflectă în sondaje. PSD scade, PNL scade. Scorul celor două partide, în cele mai optimiste sondaje, este din ce în ce mai mic. PSD scade sub 30%, iar PNL sub 20%.

AUR tatonează PSD, trecând uşor peste 20%, iar USR se apropie de PNL. Ce măsuri ar trebui să ia guvernul Ciolacu pentru a ridica scorul coaliţiei PSD-PNL la 50% ca să poată face singure viitorul guvern? Nu pare să mai aibă soluţii. Nu se vor introduce taxe şi impozite noi. O vorbă goală. Asta spune orice guvern.

Dacă PSD şi PNL acţionează ca o forţă unită, ca o alianţă de nezdruncinat, nici restul partidelor nu vor face altceva. Dacă AUR şi USR dau un semnal că vor intra într-o alianţă, în scurt timp vor atinge un scor apropiat de scorul alianţei PSD-PNL.

Alegerile de anul viitor se vor desfăşura sub semnul alianţelor politice. Orice partid care se va hazarda singur în alegeri va pierde. Toate partidele care s-au situat sub pragul electoral la alegerile din anul 2020 vor rămâne sub prag şi la alegerile de anul viitor.Toţi candidaţii independenţi nu vor face altceva decât să strice scorul altor partide şi să încarce inutil listele electorale.

Semnalul alianţelor îl pot da cele patru partide de pe primele locuri: PSD şi PNL, respectiv AUR şi USR. NU mai este loc pentru ifose, pentru orgolii, şi nici pentru mofturi doctrinare şi ideologice.

Cele 12-14 procente ale USR nu reprezintă nimic raportate la cele 18 procente ale PNL. Dreapta nu poate forma o majoritate nici dacă se adună toate formaţiunile mici, fragmentate, de la PMP la Forţa Dreptei şi alte formaţiuni mărunte. În schimb PSD se poate gândi la o formulă de guvernare alături de AUR şi alte formaţiuni desprinse din PSD.

Dacă pentru USR pare aproape normală o alianţă cu AUR, pentru PSD o colaborare cu AUR ar fi aspru sancţionată de partidele socialiste europene. PSD şi-ar tăia legăturile cu Bruxelles. În al doilea rând un partid născut în stradă nu poate respecta disciplina necesară într-o guvernare. Un exemplu deja clasicizat rămâne USR. Ajuns la guvernare, alături de PNL şi UDMR s-a comportat ca un adolescent răzgâiat. Până la urmă USR a spart coaliţia de dreapta dintr-un moft. Nu l-a vrut pe Florin Cîţu prim ministru. Cam la fel s-a comportat şi UDMR când a condiţionat rămânerea la guvernare, alături de PSD şi PNL, de ministerul Dezvoltării. Nu i s-a dat ministrul respectiv, a ieşit din coaliţie.

Aceste exemple arată că partidele nu se maturizează niciodată, că sunt puternic personalizate, că pun în faţă interesul legat de o persoană nu faţă de partid în întregul lui.

Aşadar, succesul la alegerile din 2024 va depinde de abilitatea liderilor de a încheia alianţe politice, sacrificând anumite persoane în interesul general al partidului.