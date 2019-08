Victorii la scor pentru Olimpia, Tăşnad, Dorolţ şi Foieni

Majoritatea meciurilor din prima etapă a Ligii a 4-a s-au jucat duminică

Sezonul 2019-2020 din Liga a 4-a de fotbal a început pe 23 august, iar prima etapă nu s-a încheiat deocamdată. Asta pentru că un meci se va juca azi, iar în program au apărut şi multe partide amânate.

Sigur, majoritatea meciurilor s-au jucat duminică, iar scorul etapei l-a realizat Recolta Dorolţ. Echipa lui Cosmin Iuhas s-a impus cu 12-0 în faţa Someşului Oar. Tot o victorie la scor a înregistrat şi Olimpia MCMXXI. Echipa lui Nelu Donca a marcat de unsprezece ori în meciul cu Speranţa Halmeu, fără primească gol. Principala favorită la câştigarea Seriei C, Victoria Carei a luat toate punctele din jocul cu Schwaben Cămin. Deocamdată nu are rost să realizăm clasamentele şi vă lăsăm cu rezultatele înregistrate, respectiv meciurile viitoare din Liga a 4-a.

Seria A

• Voinţa Turţ – AS Livada 1-0

• Turul Micula – Sportul Botiz 7-2

• Talna Oraşu Nou – Voinţa Lazuri 4-1

• Olimpia MCMXXI – Speranţa Halmeu 11-0

• Dacia Medieşu Aurit – Venus Dumbrava (amânat)

• Victoria Apa – Energia Negreşti (amânat)

Etapa 2: Halmeu – Turţ, Dumbrava – Micula, Botiz – Oraşu Nou, Livada – Apa, Lazuri – Medieşu Aurit, Negreşti – Olimpia MCMXXI.

Seria B

• Unirea Tăşnad – Cetate Ardud 7-0

• Beltiug – Luceafărul Decebal 0-3 (s-a jucat o repriză)

• Viitorul Vetiş – Voinţa Doba 1-3

• Recolta Dorolţ – Someşul Oar 12-0

Marţi, 27 august

• Unirea Păuleşti – Voinţa Babţa (18.00)

• Crasna Moftinu Mic – Someşul Odoreu (amânat)

Etapa 2: Doba – Păuleşti, Babţa – Tăşnad, Ardud – Vetiş, Oar – Moftinu Mic, Decebal – Dorolţ, Odoreu – Beltiug.

Seria C

• Schamagosch Ciumeşti – Victoria Tiream 0-2

• CSM Victoria Carei – Schwaben Cămin 4-0

• Frohlich Foieni – Real Andrid 10-1

• Viitorul Lucăceni – Stăruinţa Berveni 1-2

• AS Căpleni – Fortuna Căpleni 3-1

• Unirea Pişcolt – Recolta Sanislău 1-2

• CSM Satu Mare – AS Ghenci (amânat)

Etapa 2: Cămin – Foieni, Berveni – Carei, Ghenci – Lucăceni, Tiream – AS Căpleni, Sanislău – Ciumeşti, Andrid – Pişcolt, F. Căpleni – CSM Satu Mare.