Victorie sătmăreană! Anghel Cardoş: Nu mă bătea chiar dacă luptam două zile!

Programată iniţial pentru 25 februarie, gala de kickbox Colosseum, de la Bucureşti, s-a amânat pentru 26 februarie. Aşa cum notam zilele trecute, la acest turneu l-am avut şi pe sătmăreanul Anghel Cardoş, legitimat la Friends Gym Satu Mare. Adversarul său la categoria de 77 de kilograme a fost Eduard Gafencu.

Meciul a fost unul spectaculos, cu doi sportivi extrem de activi şi cu lovituri puternice. După trei runde, sătmăreanul a primit decizie favorabilă, trecându-şi în palmares o nouă victorie importantă.

”Sincer, mă aşteptam să fie mai mai greu. Nu mă bătea chiar ne luptam două zile. Asta pentru că am fost foarte bine montat psihic. Îl mai puneam jos de câteva ori. Greşeala mea a fost în runda a treia când l-am lăsat să mă lovească pentru ca mai apoi să-l prind la ficat. Am tot stat şi abia la sfârşit m-am trezit. Consider că am făcut un meci mare şi că am ţinut lumea în suspans. Asta e marea mea bucurie! Mereu îmi propun să intru în inimile oamenilor drept un luptător care dă tot în ring şi care ţina sala în suspans”, ne-a declarat Anghel Cardoş.

Luptătorul sătmărean ne transmite că în continuare va începe pregătirea pentru următorul meci. Îşi propune să se menţină în formă şi să corecteze greşelile pe care consideră că le-a făcut. Următorul său meci ar putea fi chiar în luna martie. Dar deocamdată nu este decis 100%.

În altă ordine de idei, la Friends Gym Satu Mare se fac antrenamente luni, miercuri şi vineri de la ora 19 (băieţi), marţi şi joi de la ora 18 (copii) şi de la ora 19 (fete).

Aproape tot meciul se poate vedea AICI.

Sursă foto: Capturi Digi Sport