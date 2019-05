Victorie pentru CSM Satu Mare!

Scor 52-47 (26-20), în meciul 3 din finala Ligii Naţionale la baschet feminin

Sala LPS “Ecaterina Both” din Satu Mare a fost umplută joi la refuz de sătmărenii dornici să vadă meciul 3 dintre CSM Satu Mare şi Sepsi Sfântul Gheorghe, din finala Ligii Naţionale de baschet feminin. Iar suporterii au primit în dar o victorie din partea baschetbalistelor noastre, astfel că sâmbătă se anunţă un nou joc interesant.

Sute de spectatori au trăit fiecare fază a jocului de ieri. Au strigat, s-au bucurat la fiecare reuşită, şi-au purtat echipa favorită spre un succes obţinut greu, dar meritat.

CSM a început meciul cu Huţanu, Kadar, Mandache, Denson şi Amukamara, iar Zoran Mikes a răspuns cu Părău, Higgins, Pasic, Demeter, Şolopova.

Un start de meci extrem de echilibrat, în care defensiva sătmăreană s-a apropiat de nota 10. Aşa se face că am modificat primii tabela, coş Mandache din semicerc. Sepsi a “spart gheaţa” abia la jumătatea primului sfert, s-a dus la 3-2 după un coş cu fault obţinut de Părău. Iar după ce Tavic a aruncat perfect de la mare distanţă, scor 5-3, CSM Satu Mare a condus minute bune pe tabelă. Am luat primul sfert, am început perioada a doua cu un coş cu fault, cu Denson în prim-plan. La pauza mare aveam 6 puncte în faţă, scor 26-20, şi doar trei marcatoare de partea CSM-ului: Denson (10p), Tavic (8p), Mandache (8p). Iar până la final doar Amukamara s-a mai înscris pe lista marcatoarelor. Sepsi avea să câştige sfertul al treilea, singurul din tot meciul. Dar CSM conducea pe tabelă înaintea ultimelor 10 minute, scor 37-34. Emoţii am întâmpinat în sfertul 4 când echipa oaspete ne-a egalat la 37, 39, ba chiar a condus cu 40-39. Cu multă concentrare, CSM a ştiu să gestioneze finalul de meci şi să trimită finala campionatului mai departe.

Meciul 3 dintre CSM Satu Mare şi Sepsi Sfântu Gheorghe s-a încheiat cu scorul de 52-47, pe sferturi: 11-7, 15-13, 11-14, 15-13.

Au jucat:

CSM Satu Mare: Denson – 21p, 15 recuperări, Amukamara – 15p, Mandache – 8p, Tavic – 8p, Huţanu, Kadar, Olah, Baltic. Antrenor: Maikel Lopez.

Sepsi: Părău – 13p, Higgins 13p, 10 recuperări, :ipoş – 8p, Topuzovic – 4, Şolopova – 3p, Nagy – 2p, Slamova – 2p, Pasic – 2p, Demeter, Kovacs. Antrenor: Zoran Mikes.

Urmează aşadar meciul 4 programat sâmbătă, tot la Satu Mare, tot de la ora 19:00, în aceeaşi sală. Suporterii sunt aşteptaţi să revină la sală şi să ajute echipa prin încurajări şi aplauze.

Programul finalei:

• Meciul 1: Sepsi – CSM Satu Mare 66-54

• Meciul 2: Sepsi – CSM Satu Mare 57-49

• Meciul 3: CSM Satu Mare – Sepsi 52-47

• Meciul 4, 18 mai, ora 19:00: CSM Satu Mare – Sepsi

• Meciul 5, 21 mai, ora 19:00 (dacă va fi cazul): Sepsi – CSM Satu Mare