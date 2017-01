Victorie mare obținută de sătmărence!

CSM Satu Mare – ICIM Arad 65-63

În sala LPS “Ecaterina Both” din Satu Mare s-a desfășurat vineri seara un meci decisiv, miza fiind locul 6 din campionat. CSM Satu Mare și ICIM Arad și-au dat întâlnire în etapa a 17-a din sezonul regulat al Ligii Naționale de baschet feminin. Încurajate de aproape 350 de suporteri, sătmărencele au crezut în ele până la final și au câștigat meciul la o diferență de doar două puncte, scor 65-63.

O victorie care ne duce în următoarea fază și care ne-a asigurat deja un loc în playoff.

S-a dovedit a fi o seară specială. După prezentarea celor două echipe, la mijlocul terenului a sosit Emanuel Gyenes, sătmăreanul care de mai mulți ani ne reprezintă cu succes la Raliul Dakar. Pilotul României a fost invitat să ofere “lovitura de începere” a meciului. Iar Mani a primit ropote de aplauze din partea spectatorilor prezenți, după care a urmărit cu sufletul la gură desfășurarea partidei.

Era evident că vom asista la un meci echilibrat. Rivale de atâția ani, cele două echipe au luptat până la final. Jose Araujo a început cu Reed, Olah, Laza, Baltic și Tavic. După o primă ratare a CSM-ului, Hadzovic a înscris primele puncte printr-o aruncare de două puncte. Oaspetele s-au distanțat la 4-0, după care Reed a adus primele puncte pentru echipa noastră. Prin reușita jucătoarei Tavic, am egalat la 6, iar apoi Baltic și-a dus echipa la 10-6. CSM a condus multe minute în continuare. Primul sfert s-a încheiat cu un coș spectaculos, de la mare distanță, marcat de Mercea, în ultima secundă. CSM avea un avantaj fragil de doar două puncte, însă în sfertul al doilea am reușit ușor să mai câștigăm teren. Un sfert secund în care Whittington s-a evidențiat printr- o apărare solidă, dar și cu câteva coșuri frumoase și eficiente.

După pauza mare arădencele au ieșit mai concentrate. S-au apropiat rapid de noi, iar Hadzovic a restabilit egalitatea pe tabelă, la 48 (min. 27). Din acel moment jocul a fost extrem de echilibrat, iar înaintea ultimelor 10 minute tabela arăta 52-52. Un ultim sfert intens în care ICIM a condus de mai multe ori. Dar sătmărencele au avut tăria să revină de fiecare dată. Cu patru minute rămase, arădencele conduceau cu 63-61. Reed a restabilit egalitatea, iar mai apoi Tavic a înscris două puncte decisive. Scorul era 65-63, cu 70 de secunde rămase. Am ținut secunde bune de un atac, Batey a primit un fault, însă a ratat ambele libere. Ultima acțiune au avut-o arădencele, dar Hadzovic a ratat aruncarea, moment în care meciul a ajuns la un bun final pentru noi. CSM Satu Mare – ICIM Arad s-a terminat 65-63 (21-19, 18-14, 13-19, 13-11).

Andrea Olah: Îmi doresc o medalie cu această echipă!

“A fost un meci greu, mă bucur că am reușit să câștigăm. Ce am avut în plus? Toată echipa la dispoziție și acest public minunat care ne-a purtat spre victorie. A fost un mic pas, mai sunt meciuri până la playoff. Îmi doresc o medalie cu această echipă!”, ne-a declarat Olah.

În meciul de vineri au jucat:

CSM Satu Mare: Reed 22, Baltic 10, Tavic 9, Whittington 8, Olah 7, Laza 5, Batey 4, Ferenczi. Antrenor: Jose Araujo.

ICIM Arad: Hadzovic 18, Pasic 14, McGuire 10, Nagy 10, Stroman 6, Mercea 3, Karakasevic 2. Antrenor: Bogdan Bulj.

Trei sătmărence la All Star Game

Federația Română de Baschet a anunțat că din cauza unor motive organizatoric-logistice operațiunea de votare pentru All Star Game feminin, ediția 2017, a fost oprită în cursul zilei de vineri, dată la care au fost rugați și reprezentanții mass-media să-și exprime opțiunile pentru componentele selecționatelor Nord și Sud. Ultima zi de vot era inițial 31 ianuarie.

În scurt timp au fost anunțate și jucătoarele celor două selecționate. CSM Satu Mare va avea trei jucătoare, alături de antrenorul Jose Araujo. Dar iată cele două selecționate:

Nord: Eniko Laza, Andrea Olah, Matea Tavic (CSM Satu Mare), Brankica Hadzovic, Jefimija Karakasevic, Ildiko Nagy, Hanna Demeter (ICIM Arad), Cherise Daniel (Sirius Tg. Mureș), Gabriela Irimia, Taneisha Harrison, Andra Mandache, Brittany Denson (“U” Cluj-Napoca). Antrenori: Jose Araujo (CSM Satu Mare) și Dragan Petricevic (“U” Cluj-Napoca)

Sud: Annemarie Părău, Janeesa Jeffery, Ancuța Stoenescu, Tyaunna Marshall, Amanda Thmpson, Andreea Huțanu (Sepsi), Porchia Green, Monique Coker (CSM Târgoviște), Romina Filip (Phoenix Galați), Biljana Pesovic, Dora Ardelean, Alina Crăciun (Olimpia Brașov). Antrenori: Zoran Mikes (Sepsi) și Dan Calancea (Olimpia Brașov).

Spectacolul stelar din Sala Sporturilor “Kati Szabo” din Sfântu Gheorghe este programat pentru 12 februarie.

Meciurile rămase din etapa a 17-a: Alexandria – Brașov, Târgoviște – “U” Cluj, Sepsi – Iași, Mureș – Galați.

CLASAMENT

1.Sepsi 15/ 1 31

2.Olimpia Brașov 12/ 4 28

3.“U” Cluj-Napoca 11/ 5 27

4.CSM Târgoviște 11/ 4 26

5.CSM Satu Mare 8/ 9 25

6.Phoenix Galați 8/ 8 24

———————————-

7.ICIM Arad 6/11 23

8.CSBT Alexandria 5/10 20

9.Sirius Tg. Mureș 3/13 19

10.Politehnica Iași 1/15 17

Etapa 18: “U” Cluj – CSM Satu Mare (4 februarie, ora 18:00), Galați – Sepsi, Iași – Alexandria, Arad – Mureș, Brașov – Târgoviște.