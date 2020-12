Victorie în Capitală pentru luptătorul Anghel Cardoş

În Bucureşti s-a desfăşurat vineri, 18 decembrie, Colosseum Tournament XXII, o gală cu multe meciuri spectaculoase de kickbox. În ring l-am avut şi pe Anghel Cardoş, de la Friends Gym Satu Mare. Adversarul sătmăreanului la categoria de 75 de kilograme a fost un tânăr de perspectivă, Darius Argyo. La finalul meciului, arbitrul de ring i-a ridicat mâna sătmăreanului Anghel Cardoş.

“Câteodată câştigi, iar câteodată pierzi. Din fericire azi am câştigat! Închei anul acesta cu singurul meci făcut şi cu o victorie muncită. Am simţit din nou emoţiile şi tensiunea de altă dată. Nu a fost meciul aşa cum l-am prevăzut, dar după un an fără competiţie se vede puţin rugina. Mă bucur că încă am foamea de de a lupta. Şi povestea va continua! Mulţumesc mult mult celor care pentru meciul asta m-au ajutat în pregătire: familiei Friends Gym Satu Mare, Valentin Sachelaru, Remus Adrian Negru şi Munteanu Marius pentru ajutorul din colţ, celor care mă susţin la bine şi rău, sponsorilor şi nu în ultimul rând Teo & Emma”, ne transmite Anghel Cardoş.

Pentru sportivul sătmărean a fost singurul meci din anul 2020. Asta pentru că altele s-au anulat din cauza unor probleme. Anghel Cardoş speră ca anul viitor să urce în ring de mai multe ori.