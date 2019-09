Victoria Carei şi AS Căpleni rămân cu punctaj maxim

După singura etapă intermediară a sezonului

În Seria C din Liga a 4-a s-a jucat miercuri singura etapă intermediară din sezonul 2019-2020 al fotbalului judeţean. Este seria în care sunt cele mai multe echipe şi care va avea cele mai multe etape.

După etapa a treia au rămas doar două echipe cu punctaj maxim. Victoria Carei n-a avut milă de AS Ghenci şi s-a impus cu 8-0 prin golurile marcate de Zbona (3), Bakai, Mihaly, Kotter, Vereş şi Mărneanu. Tot o victorie categorica a obţinut şi AS Căpleni, scor 7-2 cu Recolta Sanislău. O altă echipă care avea punctaj maxim înaintea rundei, Frohlich Foieni a remizat în deplasare cu Unirea Pişcolt. Fără punct obţinut în noul sezon rămân Real Andrid, AS Ghenci şi CSM Satu Mare. Ultima echipă n-a jucat până acum, dar va debuta sâmbătă la Sanislău.

Vă prezentăm rezultatele înregistrate miercuri, situaţia din clasament şi programul meciurilor viitoare.

Rezultatele etapei a 3-a din Seria C:

• Victoria Carei – AS Ghenci 8-0

• Viitorul Lucăceni – Fortuna Căpleni 1-1

• AS Căpleni – Recolta Sanislău 7-2

• Schamagosch Ciumeşti – Real Andrid 4-0

• Unirea Pişcolt – Frohlich Foieni 2-2

• Stăruinţa Berveni – Schwaben Cămin 0-1

• CSM Satu Mare – Victoria Tiream (amânat)

Etapa a 4-a:

Sâmbătă (14:00-16:00): Sanislău – CSM Satu Mare,

Sâmbătă (16:00-18:00): F. Căpleni – Carei

Duminică (16:00-18:00): Cămin – Pişcolt, Ghenci – Berveni, Tiream – Lucăceni, Andrid – AS Căpleni

• Foieni – Ciumeşti (amânat)

Că tot suntem la capitolul fotbal judeţean, vă prezentăm programul meciurilor din weekend.

Liga 4

Seria A (etapa 3)

Sâmbătă (16:00-18:00): Oraşu Nou – Dumbrava, Negreşti – Livada, Micula – Lazuri

Duminică (15:00-17:00): Olimpia MCMXXI – Turţ

Duminică (16:00 – 18:00): Botiz – Apa, Halmeu – Medieşu Aurit

Seria B (etapa 3)

Sâmbătă (16:00-18:00): Oar – Tăşnad

Duminică (16:00 sen. – 18:00 jun.): Păuleşti – Ardud

Duminică (15:00-17:00): Vetiş – Babţa (teren Babţa)

Duminică (16:00-18:00): Doba – Beltiug, Dorolţ – Moftinu Mic

• Decebal – Odoreu (amânat)

Liga 5 (etapa 2)

Seria A

Duminică (15:00): Dindeşti – Moftinu Mare

Duminică (18:00): Urziceni – Căuaş, Supur – Marna (teren Marna)

• Santău – Domăneşti (amânat)

Seria B

Duminică (14:30): Agriş – Viile SM

Duminică (18:00): Crucişor – Porumbeşti, Bercu – Homoroade, Dorolţ II stă