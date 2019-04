Victor Ponta şi Corina Creţu, lansaţi din Satu Mare la europarlamentare

Pro România a organizat ieri, 18 aprilie, la Casa Meşteşugarilor, evenimentul de lansare a candidaţilor la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019.

Victor Ponta, alături de Corina Creţu – Comisar European şi Ioan Rus – fost ministru de Interne, au urcat pe scenă alături de şefii organizaţiilor sătmărene, printre care deputatul Octavian Petric, Dorel Coica şi Ciprian Ardelean, pentru a prezenta sătmărenilor oferta electorală a partidului Pro România. Printre candidaţii la alegerile europarlamentare din mai se numără şi sătmăreanul Ciprian Ardelean, care este situat pe locul 18.

Primire călduroasă

Liderii formaţiunii politice au avut parte de o primire mai mult decât călduroasă. Pentru început aceştia au fost întâmpinaţi de gazde îmbrăcate în port popular tradiţional, după care sala le-a urat bun venit prin ropote de aplauze.

Deputatul Octavian Petric a fost cel care a luat cuvântul în deschiderea evenimentului, punctând faptul că actuala guvernare nu face decât să se laude cu investiţiile realizate în vremea în care Victor Ponta a fost premierul României. Petric consideră că românii ştiu că merită mai mult, iar Pro România poate să le ofere ce merită.

”Pot să vă spun că Victor Ponta este un apropiat al judeţului Satu Mare, inclusiv prin proiectele pe care le-a semnat pentru judeţul nostru în vremea în care a fost la Palatul Victoria. Îi mulţumim şi Corinei Creţu, fără sprijinul căreia nu am fi putut şi nu am fi reuşit să obţinem acele fonduri europene cu care PSD acum se laudă. Sunt convins că alegerile din luna mai vor demonstra că România merită mai mult. Merită o echipă de profesionişti care să aducă bani pentru România şi pentru Satu Mare”, a declarat Petric.

Următorul care a luat cuvântul a fost Victor Ponta, el fiind primul pe lista de la europarlamentare, urmat de Corina Creţu. Ponta a aprobat cele spuse de Octavian Petric, declarând că vede în presă cum membri ai Partidului Social Democrat se mândresc cu proiecte şi realizări din perioada în care acesta a fost premier. Ponta are convingerea că actuala echipă a partidului Pro România este una formată din profesionişti, care îşi doresc cu adevărat să mişte lucrurile în România, întrucât acesta a spus că ştiu cu toţii că nu au funcţii promise.

”Nu avem să oferim funcţii, şi nu putem nici să dăm locuri de muncă sau contracte, iar asta înseamnă că veniţi din inimă, iar acesta este cel mai important lucru. Chiar cred că echipa cu care Pro România candidează pe 26 mai este o echipă oameni foarte bine pregătiţi, profesionişti şi care vă fac cinste.

Nu vă e ruşine cu ei dacă merg în Bruxelles sau oriunde altundeva”, a spus Ponta.

De altfel, a făcut şi o ironie la adresa premierului Viorica Dăncilă şi a lui Liviu Dragnea. ”Mă bucur foarte mult că avem şansa de a o avea pe Corina Creţu ca şi principal candidat la Pro România, e un câştig extraordinar. Nu doar că e din Sălaj, dar faptul că e din Sălaj e de foarte bine. Vă daţi seama dacă şi comisarul european era din Teleorman. Ne mutam toţi acasă la domnul Dragnea, că are casă mare şi încăpeam toţi”, a declarat Victor Ponta.

Ponta: În fiecare zi auzim doar de dosare la televizor, de oameni care au făcut rele

Victor Ponta a atras atenţia şi asupra faptului că în ultimii trei ani mass-media a vuit numai despre problemele legate de justiţie şi reformarea acesteia, iar oamenii s-au săturat. ”În ultimii trei ani s-a discutat la televizor numai despre dosare. Nu am putea şi noi să deschidem televizoarele şi să aflăm că s-a mai inaugurat un pod, un spital sau o autostradă? În fiecare zi auzim doar de dosare şi de unii oameni care au făcut tot felul de rele, dar vor să scape şi cu bani, şi nepedepsiţi. De aceea dorim să ştiţi că noi vă vom face cinste, noi suntem cu adevărat social-democraţi”, a concis candidatul la alegerile europarlamentare. De asemenea, Ponta a spus că speră ca la următoarele alegeri Satu Mare să aibă un primar român, făcând referire la Dorel Coica.

Corina Creţu a vorbit despre investiţiile realizate cu ajutorul proiectelor europene, făcând referire la faptul că şi Casa Meşteşugarilor a fost reabilitată cu ajutorul unui astfel de proiect, care i-a aparţinut fostului primar Dorel Coica. ”După cum vedeţi, practic nu există judeţ sau localitate care să nu fi beneficiat de fonduri europene. Practic, am încercat să recuperăm banii pierduţi sau care erau pe cale de a se pierde în ultimii 12 ani. Am preluat poziţia de comisar european cu o rată de absorbţie de sub 60% şi am ajuns la 95% pentru perioada 2007- 2017”, a declarat Corina Creţu.

Guvernare criticată

Fostul ministru de Interne, Ioan Rus, a criticat dur actuala guvernare, vorbind şi despre motivele care l-au determinat pe el să se retragă din PSD. Acesta a spus că cu toţii aveau suficientă putere în PSD, însă în timp a observat că partidul o ia pe căi greşite, atât în politica internă cât şi în cea externă. ”Ne-am dat seama că partidul este sechestrat de nişte oameni care gândesc doar într-un fel, sau în opinia mea deloc, şi care aduc doar prejudicii acestui popor. Guvernul nostru greşeşte ceva în fiecare zi”, a declarat Ioan Rus. Acesta a criticat foarte mult şi mai ales politica derulată de guvern atunci când vine vorba despre Ungaria.

Ciprian Ardelean a mărturisit că încă de pe vremea în care era membru în PSD se gândea dacă va apărea vreodată un partid care să lupte cu adevărat pentru interesele cetăţenilor, şi care să nu facă politică doar pentru a încheia contracte cu statul, găsind o alternativă în partidul Pro România. ”Pentru noi este o onoare să facem parte din echipa din care fac parte Victor Ponta, Corina Creţu sau domnul Rus, pentru că mereu ne-am dorit acest lucru. Urmează o campanie electorală care va fi foarte grea, deoarece am observat că deja există foarte multe şicane. Vreau să vă spun că se vor intensifica la Satu Mare. Unele persoane vor încerca să ne tragă în jos, unii colegi sunt deja ameninţaţi, dar nu ne este frică deoarece ştim cine suntem”, spune Ciprian Ardelean. El mai precizează că echipa judeţeană Pro România îşi asumă un procent de 15% la alegerile din mai.

Fostul primar Dorel Coica a menţionat că se doreşte a deveni cel mai puternic partid de stânga din România, aducându-i aprecieri Corinei Creţu.