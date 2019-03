Victor Ponta, preşedintele Pro România, a venit la Satu Mare să încurajeze Organizaţia Judeţeană

Victor Ponta, preşedintele Pro România s-a aflat ieri, 28 martie, în Satu Mare pentru a doua oară în acest an, pentru a se întâlni cu coordonatorii din judeţ ai Pro România. Cu această ocazie, la sediul partidului a fost organizată şi o conferinţă de presă la care au mai participat deputatul Octavian Petric – coordonator al regiunii de Nord-Vest, candidatul pentru alegerile europarlamentare din luna mai 2019, Ciprian Ardelean, şi fondatorul filialei judeţene Pro România, Dorel Coica.

Octavian Petric a mărturisit că în regiunea de Nord-Vest partidul se bucură de o creştere organică, naturală, organizaţiile bucurându-se atât de oameni cu experienţă politică, dar şi de oameni fără experienţă politică, dar cu dorinţă de a se implica în viitorul acestei ţări. Pro România este decis să bată PSD Satu Mare la europarlamentare.

“Avem organizaţii în aproape toate localităţile din judeţ. Am întâlnit oameni care până acum nu au făcut politică, dar sunt dornici să facă alături de Pro România. Sunt oameni care vor un trai mai bun, şi care vor să se implice pentru ca România să se integreze mai mult în Uniunea Europeană”, a precizat Petric.

”Ne-am mobilizat în ultimele luni şi am reuşit să închidem cu succes constituirea de organizaţii locale în toate localităţile din judeţul Satu Mare. Am constituit în ultima perioadă organizaţii în localităţile Păuleşti, Viile Satu Mare, Santău, Săcăşeni, Halmeu şi Turţ. Peste tot am găsit oameni care vin cu entuziasm şi speranţă alături de noi, vin oameni cu idei noi şi cu dorinţa vie de a face un alt fel de politică.

Suntem un partid tânăr, care cumulează expertiza şi experienţa politică cu tinereţea noilor membri şi determinarea lor de a face lucrurile să meargă bine în România. Cel mai important lucru pe care l-am reuşit în această perioadă este acela de a crea un cadru de dezbateri în interiorul partidului, pe care vrem să-l transferăm şi în exterior printr-o politică constantă de consultare publică pentru a stabili împreună cu cetăţenii priorităţile”, a mai subliniat deputatul Octavian Petric.

Pro România doreşte schimbarea conducerii Camerei Deputaţilor

În ceea ce priveşte vizita preşedintelui Pro România la Satu Mare, a fost una de muncă după cum s-ar spune, ocupându-se de unele chestiuni organizatorice privind alegerile europarlamentare care se apropie cu paşi repezi. “A fost o vizită foarte scurtă şi foarte ţintită pe chestiuni organizatorice, la Oradea şi la Satu Mare.

După cum ştiţi miercuri am depus lista de candidaţi, şi sunt foarte mândru că nu doar Corina Creţu ci toţi cei care sunt pe listă sunt oameni care, pe de-o parte, au competenţă administrativă şi că putem, cu lista de candidaţi şi manifestul Pro România, să oferim o alternativă pentru toţi cei care sunt dezamăgiţi de ceea ce se întâmplă în PSD,” a spus Victor Ponta.

Partidul Pro România îşi doreşte ca rezultatele alegerilor europarlamentare să îi propulseze în aşa fel încât mai apoi să poată să obţină atât Camera Deputaţilor cât şi conducerea guvernului, considerând că actualul guvern este de rău augur. “Eu mă aştept ca pe 26 mai să avem un rezultat foarte bun, deoarece miza alegerilor este de fapt cât poate să ia Pro România şi în ce măsură partidul este o alternativă la PSD.

Dacă PNL, USR se luptă între ele, noi ne dorim să schimbăm şi conducerea Camerei Deputaţilor şi conducerea guvernului imediat după 26 mai, iar acest lucru cu siguranţă îl poate face doar PRO România. Rămânând cu acest guvern vor fi probleme din ce în ce mai mari”, a declarat Victor Ponta.

Record negativ: împrumut de 3 miliarde euro într-o zi

De asemenea, critici au fost aduse la împrumutul făcut de Guvern în valoare de 3 miliarde de lei, care, consideră Ponta, putea fi folosit în alt scop care era şi util. “Aţi văzut că miercuri a fost un record negativ absolut. Guvernul României s-a împrumutat într-o singură zi cu 3 miliarde de euro.

Dacă lua cei trei miliarde de lei împrumut şi spuneau că fac Autostrada de la Oradea la Braşov, eu îi aplaudam. Problema e că cei 3 miliarde de lei se duc în cheltuieli curente, precum pensiile sau salariile, nu în investiţii”, este de părere preşedintele Pro România.

Întrebarea de la referendum trebuie să fie clară

O altă discuţie a fost purtată pe tema posibilului referendum pe justiţie, care ar avea loc în data de 26 mai, odată cu algerile parlamentare. Ponta consideră că o atenţie deosebită trebuie acordată felului în care va fi formulată întrebarea, pentru a nu induce lumea în eroare. Tot el a spus că este de acord ca referendumul să aibă loc în aceeaşi zi cu alegerile, spunând că un astfel de precedent există şi în alte ţări europene.

“De principiu, când chemi oamenii la vot poţi să îi chemi pentru mai multe lucruri. Important de această dată este să fie o întrebare foarte clară, foarte concretă şi care să producă efecte, altfel pierdem banii şi timpul degeaba şi e păcat. Dacă întrebarea va fi clară, concretă, oamenii o vor înţelege şi îşi vor da seama care este semnificaţia ei mai departe, chiar mă gândesc să votez şi eu la referendum”, a spus Ponta.

“Dacă eşti PSD-ist nu ai şanse în PSD”

Întrebat despre europarlamentarul Mircea Paşcu, care recent a fost exclus de pe lista candidaţilor pentru Parlamentul European, şi a avut şi o reacţie în mediul online, Ponta a spus că nu i-au plăcut declaraţiile făcute de Paşcu. “Nu mi-a plăcut ce a zis domnul Paşcu în ultima perioadă, dar între domnul Paşcu şi candidaţii de pe lista PSD este o diferenţă uriaşă de cultură, experienţă şi pregătire.

Dacă eşti PSD-ist nu ai şanse în PSD, am aflat asta ceva mai devreme. Îmi pare rău că a trebuit ca şi domnul Paşcu să o afle pe pielea lui”, a mai declarat Victor Ponta.

Această vizită nu este ultima, Victor Ponta promiţând că urmează să mai existe cel puţin două vizite la Satu Mare, la care să participe şi Corina Creţu.