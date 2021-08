Victimă a inundaţiilor din luna mai, familiei Promer i s-a construit în dar o casă nouă (Foto)

Noul loc este unul modern, iar sâmbătă a fost sfinţit de protopopul Ioan Socolan şi părintele Ioan Micle

Inundaţiile din luna mai 2021 au afectat zeci de familii din diferite localităţi sătmărene. Un caz este cel al familiei Promer din Răteşti. Văzând ce s-a întâmplat, şi care este situaţia familiei Promer, omul de afaceri sătmărean Octavian Petric s-a angajat să suporte toate cheltuielile legate de reconstruirea gospodăriei. După aproape trei luni, casa a fost sfinţită.

Lucrările la noua casă au început în iunie şi s-au finalizat pe 15 august. Sâmbătă, 21 august, a venit momentul ca locuinţa să fie sfinţită.

Ileana Promer: În mai ne-am trezit cu apa în casă, în august cu o casă nouă

”În 13 mai 2021, când ne-a intrat apa în casă, eram disperaţi. Într-un timp atât de scurt, acest om (n.r. Octavian Petric) a făcut o minune. N-aş fi crezut niciodată că există astfel de oameni, cu atâta bunăvoinţă, generozitate, iubire de oameni. Cu siguranţă este mânat de Dumnezeu. El a văzut toată suferinţa noastră şi l-a trimis pe acest om bun. Este greu să întâlneşti astfel de oameni pentru că vedem ce se află în jurul nostru. Soţii Petric mi s-au părut oameni extraordinari. În luna mai ne-am trezit cu apa în casă, iar acum ne-am trezit cu o casă nouă.

A fost multă muncă şi sacrificiu aici. Eu îi spun “căsuţa de turtă dulce de poveste”. Parcă sunt într-o poveste. Cine s-ar fi gândit? Alţii muncesc 30 de ani să facă totul nou. Am trăit o poveste. Între timp am locuit în casa de lângă şi vedeam cum se înalţă, se ridică casa mea ca într-o poveste. Le mulţumesc lor, tuturor! Cred că nu sunt cuvinte să pot să-mi exprim mulţumirea, sentimentele şi recunoştinţa faţă de ce s-a făcut aici. Nu le am cu politica, dar domnul Petric a câştigat un loc în inima noastră, a lui Dumnezeu. Căsuţa aceasta este o dovadă prin care va rămâne mereu în amintirea tuturor celor de aici”, spune Ileana Promer.

Slujba de sfeştanie au oficiat-o Ioan Socolan, protopopul ortodox de Satu Mare şi Ioan Micle, părinte al locului. Alături de cei doi preoţi s-au aflat Octavian Petric, familia Promer, rude, aproapiaţi, persoane care au pus umărul la construirea casei şi nu numai.

Ioan Socolan: Aici a lucrat dragostea faţă de Dumnezeu şi aproapele

”Dacă ar fi să spun ceva, în momentele acestea mai degrabă ar trebui să tac. Nu vreau să laud pe nimeni, nu vreau ca promotorul acestei lucrări să primească laude aici pe Pământ din partea noastră, ci Dumnezeu să-l răsplătească sus în Ceruri. Aşa am citit într-o rugăciune a Sfântului Nifon, patriarhul Alexandriei. Nu oamenii trebuie să mă laude. Să mă fereşti, izbăveşti de lauda oamenilor. Şi Tu Doamne în Cer adu-ţi aminte de mine şi mă miluieşte. Faptele vorbesc. Aici s-a făcut o lucrare între oameni, neţinând cont nici de religie, neţinând cont nici de naţionalitate, neţinând cont de niciun gând potrivnic. Aici a lucrat dragostea faţă de Dumnezeu şi aproapele. (…) Cei prezenţi aici, datori suntem a lua aminte şi după puterea fiecăruia dintre noi, pe mai departe, să lucrăm dragostea şi iubirea faţă de Dumnezeu şi aproapele, desăvârşind această dragoste prin ajutorarea aproapelui. Dumnezeu să răsplătească tuturor, iar cei ce primesc de la Dumnezeu în dar această casă să se bucure de ea”, a rostit protopopul Ioan Socolan.

Octavian Petric: Ei rămân parte din familia mea, rudeniile mele

Casa a fost construită de la zero şi este una modernă, după standardele secolului 21. Este mobilată, racordată la utilităţi, dispune de o centrală pe lemne, fosă septică.

”A început ca o poveste tristă atunci când în luna mai au venit inundaţiile. Au fost inundate 60 de case, 60 de familii au fost evacuate. Din păcate, unele chiar s-au dărâmat.

Nu vreau să fac o istorie a celor ce s-au întâmplat până azi, dar la aproximativ trei luni de zile, am reuşit să transformăm această tragedie şi supărare a familiei Promer într-un vis plăcut şi adevărat. Am reuşit să construim o casă nouă. Nu vreau să îmi fac o campanie de imagine pe această chestiune, dar presa am văzut întotdeauna că transmite către cetăţeni ce se întâmplă peste tot, lucruri bune, nu doar rele. Este o zi frumoasă, o sărbătoare, pentru că după ce am reuşit să terminăm lucrările a avut loc şi o taină a feştaniei, săvârşită de protopopul de Satu Mare, Ioan Socolan, şi părintele paroh Micle care slujeşte în satul Răteşti. Sperăm ca de azi înainte familia să se simtă bine şi le doresc multă sănătate, fericire, să trăiască mulţi ani fericiţi. Fericirea lor de astăzi mi-au transmis-o şi mie. Şi eu trăiesc aceste momente de bucurie alături de familia Promer.

De azi, ei rămân parte din familia mea, rudeniile mele, cu toate că nu i-am cunoscut înainte, nu mi i-a recomandat cineva. Când am venit în urmă cu trei luni de zile, în satul Răteşti, am văzut ce s-a întâmplat aici. Am văzut ce s-a întâmplat cu familia Promer, cu un bolnav după un accident vascular cerebral şi o femeie la o anumită vârstă, fără surse de venit… Atunci am simţit, din suflet, că trebuie să fac ceva pentru această familie. Mă bucur că am reuşit”, a declarat Octavian Petric.