Vicepremierul Constantin: Liviu Dragnea trebuia să conducă de acum Guvernul

Președintele PSD, Liviu Dragnea, ar fi trebuit să conducă de la început Guvernul și ar trebui să preia șefia Executivului în cazul în care legea care nu îi permite acum acest lucru va fi declarată neconstituțională, a afirmat, duminică, vicepremierul Daniel Constantin, ministru al Mediului.

„Din ce am înțeles, Avocatul Poporului a spus că o pedeapsă pe care o aplică o instanță judecătorească nu poate fi aplicată pe viață. Nu poți, printr-o lege, să pedepsești pe cineva care are o pedeapsă de un an, doi, trei sau cu măsuri suplimentare, să-l pedepsești pe viață.

Din acest punct de vedere, Avocatul Poporului a spus: haideți să reglăm legea respectivă, să o punem în acord cu Constituția, astfel încât să aibă această pedeapsă pe durata exercitării pedepsei respective”, a spus copreședintele ALDE, Daniel Constantin.

Întrebat de ce ”tocmai acum” se iau aceste măsuri, el a răspuns că, probabil, până acum nu s-a mai ivit o astfel de situație — în care cineva să fie împiedicat de această lege să ocupe funcții în Guvern.

Totodată, întrebat dacă în cazul în care legea va fi declarată neconstituțională liderul social-democraților ar trebui să preia funcția de premier, Constantin a răspuns afirmativ. „Cred că Liviu Dragnea trebuia să conducă de acum Guvernul. A condus campania electorală, a condus un guvern către cea mai mare victorie din ultimii 20 de ani”, a opinat el.

