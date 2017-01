Vești proaste, Gyenes a primit o penalizare de o oră

Pe care va încerca să o recupereze în această săptămână

Săptămâna de Dakar a început cum nu se poate mai prost pentru Emanuel Gyenes. Pilotul de la Autonet Motorcycle Team a fost penalizat cu o oră de către organizatori și a coborât de pe locul 18 la general până pe locul 29. Sătmăreanului îi va fi foarte greu să mai intre în top 20 în ultimele etape rămase. Care este motivul?

“În ziua a patra, când am venit din Argentina în Bolivia, am avut o neutralizare unde nu doar eu, ci și piloții Honda și Svitko și mulți alți concurenți, am crezut că avem realimentare. Dar nu am avut. Acolo am ieșit de fapt din neutralizare un kilometru ca să alimentez. Concurenților din top 20 le-au fost verificate GPS-urile și organizatorii au văzut că de fapt am ieșit de pe traseu un kilometru și am revenit, iar pentru asta ne-au dat câte o oră penalizare. Sincer sunt foarte trist din această cauză, pentru că în concurs lupți foarte tare pentru fiecare minut ca să reușești să avansezi în clasament. Și când afli că ai primit o oră de penalizare nu îți pică deloc bine. Acum am fost retrogradat pe locul 29 și asta este foarte în spate față de așteptările mele. Nu știu dacă mai pot sau am șanse să intru în top 20. Am să trag tare în a doua săptămână a acestui raliu”, a declarat Gyenes înaintea etapei de luni. Astfel, cu această penalizare, Gyenes a terminat etapa a 4-a pe locul 60 și nu pe 21 cum era inițial.

După ziua de pauză de duminică, luni s-a mers în etapa a 7-a de la Dakar. Traseul a fost și el modificat din pricina condițiilor meteo. În Bolivia s-a mers din localitatea La Paz până la Uyuni. Traseul a măsurat 801 km, din care doar 161 proba specială. A fost prima parte din etapa “marathon”, adică fără asistență tehnică în bivuacul de la Uyuni. Piloții rămân peste noapte într-o cazarmă. Gyenes se va întâlni cu echipa de asistență tehnică abia după etapa de marți, în Salta (Argentina). Legat de etapa de luni, Gyenes a terminat într-un clasament provizoriu pe locul 30, iar la general pe locul 28. Vom reveni cu detalii.

Marți se merge în etapa a 8-a din Bolivia în Argentina, de la Uyuni la Salta. În program traseul măsoară 892 km din care 492 km îi reprezintă proba specială. Dar poate se modifică și traseul etapei de marți.

Etapele rămase de la Dakar:

• Etapa 8 (Uyuni – Salta): 10 ianuarie – 892 km (492 km p.s.)

• Etapa 9 (Salta – Chilecito): 11 ianuarie – 977 km (406 km p.s.)

• Etapa 10 (Chilecito – San Juan): 12 ianuarie – 751 km (449 km p.s.)

• Etapa 11 (San Juan – Rio Cuarto): 13 ianuarie – 754 km (288 km p.s.)

• Etapa 12 (Rio Cuarto – Buenos Aires): 14 ianuarie – 786 km (64 km p.s.)