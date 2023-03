Veste proastă pentru şoferi! Cresc tarifele RCA!

Tarifele de referinţă RCA 2023 au fost publicate de ASF, existând o creştere între 10 şi 40% faţă de februarie 2022. În piaţă, acest lucru se va resimţi în creşterea preţurilor asigurărilor RCA. Preţurile finale ale asigurărilor RCA sunt însă influenţate de sistemul Bonus-Malus, care poate aduce scăderi de până la 50% sau creşteri de până la 80%.

Cel mai mult pentru asigurarea RCA vor plăti şoferii sub 30 de ani care conduc maşini cu capacitatea cilindrică de peste 2.500 de centimetri cubi (cmc). În acest caz, valoarea tarifului de referinţă este de 4.709 de lei pe an. La polul opus, cea mai ieftină asigurare obligatorie va fi plătită de şoferii între 51 şi 60 de ani care conduc maşini cu motoare sub 1200 de centimetri cubi.