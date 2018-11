Vasilescu, propusă la Ministerul Dezvoltării. Va demisiona Paul Stănescu?

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, la finalul şedinţei CEx al PSD că o va propune pe Lia Olguţa Vasilescu la Ministerul Dezvoltării şi pe Mircea Drăghici la Ministerul Transporturilor. Ce spune Paul Stănescu despre demisia din funcţia de ministru al Dezvoltării.

După şedinţa CEX de miercuri, premierul Dăncilă a anunţat că Vasilescu şi Drăghici sunt propunerile PSD pentru Dezvoltare şi Transporturi.

„Acestea sunt cele două nominalizări pe care le vom face imediat în perioada următoare către preşedintele României”, a afirmat Viorica Dăncilă, potrivit Mediafax.

Întrebată cum îşi explică faptul că Olguţa Vasilescu are competenţe pentru trei ministere, al Muncii, al Transporturilor şi acum al Dezvoltării, premierul a răspuns: „Am observat faptul că nu contează ce cred eu şi ce competenţe cred eu că are o anumită persoană pentru a fi ministru. Da, consider că Olguţa Vasilescu e calificată să ocupe mai multe portofolii, bineînţeles nu în acelaşi timp”.

Premierul a subliniat că a trimis deja la Cotroceni deciziile de revocare a lui Paul Stănescu şi Lucian Şova.

„Am trimis deja deciziile de revocare pentru cei doi miniştri. Bineînţeles că acum trimit numirea. Nu mai trimit o dată ceea ce am trimis. Eu sper ca ceea ce a decis premierul României să fie luat în calcul. În cazul în care refuză o să acţionăm constituţional”, a spus Dăncilă.

Întrebată de ce nu demisionează cei doi, Dăncilă a răspuns:”Cred că la această întrebare nu vă pot răspunde eu. Întrebaţi-i pe cei doi miniştri”.

După ce preşedintele PSD i-a cerut demisia ministrul Paul Stănescu a spus:

”Dacă, la şedinţa CExN de luni, 19 noiembrie, doamna prim-ministru sau preşedintele PSD mi-ar fi reproşat ceva legat de activitatea la minister şi mi-ar fi cerut demisia, o făceam pentru că sunt un om de onoare şi nu mă agăţ de niciun scaun! (…) Ulterior, am fost umilit inutil şi fără niciun argument, ceea ce mă face să nu intru în acest joc politicianist! Îmi voi face propria analiză şi voi decide în consecinţă!”, a afirmat Paul Stănescu.