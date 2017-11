Vasile Lucaciu, comemorat la Carei

În cadrul manifestărilor dedicate Marii Uniri, miercuri, 29 noiembrie 2017, orele 11, a avut loc la statuia lui Vasile Lucaciu din Carei un scurt moment comemorativ.

Evenimentul a debutat cu evocarea personalității marelui om politic transilvănean, rostit de eleva Lăcrămioara Tămaș din clasa a VII-a A a școlii ce mândrie îi poartă numele. Apoi corul școlii a interpretat „Doina lui Lucaciu”, după care au fost depuse coroane de flori din partea conducerii Școlii Gimnaziale „Vasile Lucaciu” și a Direcției de Cultură Carei.

Evenimentul, organizat de Școala Gimnazială „Vasile Lucaciu” și Biblioteca Municipală Carei, s-a încheiat cu un concurs tematic la care au participat elevi din toate clasele. Câștigătorii concursului sunt: locul I: Lazăr Amarilis – clasa a VI-a A, Marincaș Laniana, Robotin Andra – clasa a VII-a A, Ursan Marcel – clasa a VIII-a A, Lieb Denisa – clasa a VIII-a B; locul II: Susai Georgiana – clasa a VI-a B; locul III: Nyegrai Nikolett clasa a V-a A, Feher Maria a VII-a B, Hasna Teodora- clasa a VIII-a A, Földvari Valentina – clasa a VIII-a B; mențiune I: Résch Cristian – clasa a VI-a B; mențiune II: Nilgesz Mihai – clasa a V-a A; mențiune III: Graz Denisa – clasa a VI-a A, Ciuhan Alexandra – clasa a VII-a B.