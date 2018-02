Vasile Fogel: Vrem să se facă dreptate!

CSM Satu Mare vrea şi nu vrea să câştige Cupa României la masa verde

CSM Satu Mare a organizat marţi o conferinţă de presă după întoarcerea de la Sfântu Gheorghe acolo unde a jucat finala Cupei României. S-a vorbit despre contestaţia depusă la Federaţia Română de Baschet, despre arbitrajul

din ultimul act, dar şi despre alte subiecte.

După detaliile de ieri, prezentăm acum şi alte declaraţii. La conferinţă au fost prezenţi Vasile Fogel – preşedintele CSM, Marius Dobă – antrenor CSM, Florin Mureşan – manager baschet la CSM. Cu toţii au ţinut să felicite întreaga echipă sătmăreană pentru comportarea de la Final 8 Cupa României.

“Contestaţia a fost formulată înaintea meciului şi s-a hotărât punerea ei la pauza mare. Ideea nu este să câştigăm la masa verde. Regulamentul nu a fost respectat şi menţionez că la pauza mare nu se ştia cine câştigă partida, contestaţia o puneam oricum. Este cât se poate de clar, scrie de 3 americance şi 3 europene nu 4 cu 2, sau 2 cu 4. Vrem să se facă dreptate! Apoi, arbitrajul a fost complet părtinitor echipei gazdă. Înţelegem ca ea să fie puţin ajutată cu 10% faţă de cealaltă echipă. Dar ce s-a întâmplat pe teren a fost cu totul curios. Jucătoarele noastre erau pline de zgârieturi şi urme de lovituri după meci. Dar domnişoarele arbitre nu au vrut să vadă”, precizează Vasile Fogel.

“Decizia să depunem contestaţie a fost a mea, a antrenorului şi a preşedintelui, nu a altor persoane, gen avocatul-impresar Sergiu Gherdan. Nu ne interesează să câştigăm Cupa la masă verde, dar dacă există o regulă trebuie respectată. Nu e normal ca un club să facă regulamentele Federaţiei. Pe 7 martie nu voi merge la întâlnirea cu preşedinţii pentru stabilirea programului şi a regulamentului pentru sezonul următor. Degeaba stabilim un lucru dacă se întâmplă tot cum vor alţii. Ne simţim ca şi cum am fi de partea proastă a regulamentului. Când o să vedem că există respect şi pentru Sirius Târgu Mureş şi pentru CSM Satu Mare, la fel ca şi pentru Sepsi Sfântu Gheorghe sau pentru alte echipe, atunci o să ne considerăm egali. Până atunci ne simţim inferiori. Nu am nimic cu arbitrajul, n-am avut niciodată. Am primit şi multe mesaje din ţară în timpul meciului să retragem echipa de pe teren! Repet, vreau să se rejoace finala în condiţii de 5 străine noi şi ele cu arbitraj corect şi în condiţii normale”, a spus Florin Mureşan.

Evitând să repete ideile colegilor săi, antrenorul Marius Dobă a abordat alte subiecte, spune că este un lucru mare pentru Satu Mare că a ajuns în această finală şi este de părere că dacă CSM îşi păstrează ritmul, în câţiva ani secţia de baschet va fi foarte puternică. “Cu această finală jucată consider că am realizat 50% din obiectivul fixat la începutul sezonului”, spune Dobă.

Despre finală, Dobă a declarat: “Am încercat să profităm de presiunea care era pe Sepsi, dar acele greşeli de arbitraj făcute la momentul potrivit au reuşit să le scoată din această presiune şi ne-a luat nouă singurul avantaj cu care am fi putut să ne apărăm şansa. Nu ar fi o satisfacţie mare să câştigăm Cupa României la masa verde. Principalul motiv pentru care am fost de acord să înaintăm acest memoriu este să tragem un semnal de alarmă. Satu Mare înseamnă ceva în baschetul feminin!”

În regulamentul Cupei României se specifică că echipele care participă în cupele europene organizate de FIBA Europa pot să înscrie pe foaia de arbitraj maxim 6 jucătoare străine (3 non-europene şi 3 europene). Sepsi a evoluat la Final 8 Cupa României cu 4 jucătoare europene: Kress, Fontaine, Dzankic şi Carter. FRB ar trebui să dea o decizie în această săptămână.