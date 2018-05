Vasile Fogel vorbeşte despre planurile CSM-ului sătmărean

Secţia de baschet va juca în această vară în campionatul de 3X3

Secţia de baschet de la CSM Satu Mare a terminat sezonul competiţional în urmă cu aproape două săptămâni. Probabil ştiţi, fetele antrenate de Marius Dobă şi Octavian Boian au devenit vicecampioane naţionale după ce au cedat în finală, scor 1-3 cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Tot în sezonul recent încheiat, CSM Satu Mare a câştigat Liga Europei Centrale (CEWL) şi a ocupat locul 2 în Cupa României. De altfel, au fost şi obiectivele fixate în toamna anului trecut.

Toată echipa a intrat în vacanţă, având în vedere că următorul sezon va debuta abia în toamnă. Dar până atunci, CSM Satu Mare va participa în Liga Naţională de baschet 3X3. O noutate pentru baschetul sătmărean. Dar cluburile din LNBF sunt obligate de Federaţie să participe la aceste turnee de tip 3X3. Vor fi în jur de 10 în total, în toată ţara, iar cluburi sunt obligate să participe la cel puţin patru turnee. Sunt şanse mici ca un astfel de turneu să ajungă şi la Satu Mare. Altfel, Florin Mureşan – managerul secţiei de baschet de la CSM, ne-a informat că cinci jucătoare au fost trecute pe lista de 3X3: Andrea Olah, Flavia Ferenczi, Andreea Lazăr, Adina Pop şi Alexandra Uiuiu. Turneele sunt dedicate doar româncelor şi nu este nevoie ca baschetbalistele să fie legitimate la cluburile cu care participă. În curând vom avea şi programul complet al acestei ligi. Sunt înscrise 18 echipe.

Revenind la sezonul care recent s-a încheiat, luni am stat de vorbă cu Vasile Fogel, directorul Clubului Sportiv Municipal Satu Mare. În cele ce urmează prezentăm fragmente din emisiunea Panoramic Sportiv difuzată de Informaţia TV în 7 mai.

Cum a fost sezonul 2017-2018?

Odată cu plecarea lui Williams, pe care n-am putut-o evita din punct de vedere financiar, am avut momente mai grele puţin. Am încercat cu Miller la început, dar nu ne-a satisfăcut şi am terminat cu Denson care după părerea mea a fost cea mai bună jucătoare din cele patru meciuri de finală. Din trei finale posibile am jucat trei, mai mult nu se putea. Dacă erau patru jucam şi a patra. Două locuri 2, campionat şi Cupa României, locul 1 în Cupa Europei Centrale sunt rezultate foarte bune. A fost cel mai bun sezon al nostru la echipa de baschet, cel puţin cât timp am fost eu preşedinte. Sunt foarte bucuros pentru aceste rezultate, am mulţumit jucătoarelor, conducerii tehnice şi conducerii operative. Să vedem ce va fi în continuare.

Ce a avut Sepsi Sfântu Gheorghe în plus?

2 milioane de lei în plus. De la bani începe totul. Avantajul nostru, pentru care trebuie să mulţumim Consiliului Local, primarului, a fost stabilitatea financiară care ne-a fost asigurată. N-au fost datorii, s-au plătit salariile în fiecare lună. Am avut o mică problemă în luna decembrie, cum se întâmplă de obicei în fiecare an, dar în ianuarie şi-au primit toţi banii. Părău (n.r. jucătoare la Sepsi) dacă nu semna pe patru ani, şi acum venea la Satu Mare. Sunt jucătoare de la mai multe cluburi care ar veni oricând la Satu Mare. Prin bani Sepsi a obţinut o bancă mult mai lungă. Banca noastră a fost practic din două trei jucătoare. Sepsi mai are şi o sală făcută din 18 milioane de euro cu 3.000 de locuri.

Cum va arăta CSM Satu Mare în sezonul următor?

Deocamdată şi noi avem nevoie de câteva săptămâni de vacanţă, a fost cam greu şi pentru noi. Au fost drumuri lungi. Am mers cu echipa peste tot, doar la Alexandria nu. Vrem să formăm o echipă cel puţin la nivelul din sezonul trecut. Din păcate se pune şi acum problema resurselor financiare, nu avem nicio şansă să ni se suplimenteze bugetul. Echipa din Sfântu Gheorghe are 4 milioane de lei buget, eu 3,2 milioane de lei pentru opt secţii. Şi toate secţiile au rezultate grozave. Amintesc aici echipa de spadă care în weekend a devenit din nou campioană naţională. Revenind la baschet, vrem să facem ceva, dacă se poate, peste ce am făcut sezonul trecut.

Există şi o secţie nouă la CSM…

Fotbalul are bugetul asigurat tot din cei 3,2 milioane şi cu care ar face faţă. Dacă se face regionalizarea Diviziei C, vor fi locuri, putem să ne înscriem.

Deja vorbim de Divizia C? Dar nu există echipă de fotbal la CSM…

Secţia de fotbal este deja înfiinţată la CSM. Antrenorii de juniori fac antrenamente zilnic cu copiii. Din 15 mai semnăm contractele ca să aibă banii pe care nu i-au primit de la Olimpia în 10 luni, le vom asigura şi asta. Dacă revin acei copii de 18-19 ani care au plecat împrumutaţi la Tăşnad, Oraşu Nou, Micula, Dorolţ, putem merge în Divizia C dacă se va face acea regionalizare. Domnul Burleanu a făcut o remarcă foarte bună după alegeri. Foarte multe echipe se retrag din cauze financiare. Dăm exemplu Olimpia. Nu se poate să te duci într-un campionat de cinci ori la Bucureşti şi o dată la Constanţa din Satu Mare. Nu ai cum să acoperi aceste cheltuieli. A venit şi acea lege prin care Consiliul Judeţean nu a putut să dea banii, alea 10 miliarde (n.r. de lei vechi) şi a rezolvat problema Olimpiei din păcate. Nu ştiu ce va fi, s-a făcut şi acel club al suporterilor. Cipri Bretan m-a sunat o dată şi n-am observat. Va trebui să stăm de vorbă cu acei fondatori şi cu noi pentru că eu nu văd cum să reziste mai mult de 2-3 etape, indiferent unde se înscriu. Secţia de fotbal de la CSM este făcută, există în CIS, salariile antrenorilor au fost aprobate joi în Comitetul Director. Vom înscrie echipa de fotbal la AJF deoarece acolo suntem obligaţi să fim afiliaţi. Vom merge în Elite sau nu ştiu unde, dacă nu putem în C. Dar numai cu sătmăreni.

Care sunt baschetbalistele care mai au contract cu CSM?

Andrea Olah, iar Andra Mandache are o clauză. Prin 15 iunie vom putea vorbi de alte jucătoare.

Cum staţi cu banii la club?

Avem stabilite sumele de bani pentru toate secţiile care funcţionează. Toţi antrenorii cunosc sumele respective. Sigur, toţi ar vrea mai mult. Şi eu le-aş da mai mult dacă aş putea. Nu suntem un club bogat, dar încercăm să nu desfiinţăm nicio secţie.

De ce nu se înfiinţează o secţie de lupte la CSM?

În CIS s-au pus vreo 40 de sporturi când eu nu eram la CSM. Miraculos au rămas afară luptele. Se poate face ceva, dar totul vine de la bani. Acei 3-4 luptători trebuie plătiţi, trebuie deplasaţi. Totul depinde de bani, de acolo începe.

Procese mai aveţi?

Avem destule, acum începe distracţia. Am câştigat deja două. Araujo (n.r. fostul antrenor de baschet de la CSM) a câştigat parţial o sumă, dar nu va primi ce a cerut. Aceeaşi treabă este şi cu Varady (n.r. fostul antrenor de handbal de la CSM).

Să ne aşteptăm la mai multe sătmărence din sezonul următor?

Nu. Nu avem de unde. Nu ştiu dacă este caracteristic pentru tot sportul românesc, dar cel puţin la Satu Mare nu prea vine nimic din urmă. Putem să luăm LPS, iar cluburile private sunt prea la început să ofere jucătoare sau jucători pentru o ligă naţională.

Legat de secţiile handbal şi volei, Vasile Fogel a dat de înţeles că ar mai avea nevoie de aproximativ un milion de lei pentru a le reactiva.