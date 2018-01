Vânzări record pentru David Bowie la doi ani de la deces

Fanii lui David Bowie din Marea Britanie au cumpărat peste 5 milioane de discuri ale artistului în ultimii doi ani. Celebrul cântăreţ britanic a murit la vârsta de 69 de ani pe 10 ianuarie 2016 şi, de atunci, albumele sale s-au vândut în 2 milioane de copii, iar single-urile sale în 3,1 milioane de unităţi, informează Press Association.

Noile date comunicate de Official Charts Company, care au totalizat vânzările din Marea Britanie pe suporturi fizice, descărcările digitale şi vânzările echivalente serviciilor de streaming asociate discurilor lui David Bowie, după decesul muzicianului, cauzat de cancer hepatic, arată că fanii acestuia au redescoperit întregul catalog al artistului şi au cumpărat cu frenezie albumele sale de tip Greatest Hits, înregistrări live şi discuri aniversare.

Cel de-al 25-lea album de studio al muzicianului – care a fost şi ultimul – intitulat „Blackstar”, lansat cu doar două zile înainte de moartea cântăreţului, a ajuns pe primul loc în topul celor mai bine vândute materiale discografice în Marea Britanie în anul 2016, fiind în acelaşi timp cel mai popular album al lui Bowie după moartea sa.

„Blackstar” s-a vândut în 446.000 de unităţi (pe toate tipurile de formate), iar colecţia sa din 2008 „Best Of Bowie” s-a clasat pe locul al doilea, cu 335.000 de copii vândute.

O altă retrospectivă muzicală a celebrului artist, „Legacy”, lansată în 2016, a ocupat poziţia a treia, cu 247.000 de copii vândute.

Alte trei albume ale lui David Bowie s-au vândut fiecare în peste 100.000 de unităţi după ianuarie 2016: „Nothing Has Changed – The Very Best Of”, „The Rise and Fall of Ziggy Stardust” şi „Hunky Dory”.

Peste 3 milioane de single-uri ale cântăreţului britanic au fost vândute după moartea sa. Această cifră include echivalentul celor 241 de milioane de difuzări ale cântecelor sale pe platforme de streaming.

Single-ul său „Heroes” din 1977 a fost cel mai popular în ultimii doi şi a reintrat în topul britanic pentru prima dată în ultimii 39 de ani în săptămâna decesului artistului, ajungând până pe locul al 12-lea.

Colaborarea sa cu trupa Queen, single-ul „Under Pressure”, care a ocupat primul loc în topul britanic în noiembrie 1981, a ocupat locul al doilea în clasamentul celor mai bine vândute piese ale lui David Bowie după decesul său, fiind urmată de cântecele „Life On Mars” şi „Let’s Dance”.