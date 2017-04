Vanghelie rupe tăcerea: „Oprea spune că Maior l-a drogat”

Fostul lider PSD Marian Vaghelie rupe tăcerea, după dezvăluirile lui Dan Andronic, precizând că ştie tot şi că în următoarele zile va susţine o conferinţă de presă. Mai mult, acesta a declarat că Gabriel Oprea i-a spus că George Maior l-a drogat în noaptea alegerilor din 2009.

„Fiţi siguri că ştiu tot. Pot să vă spun că în următoarele zile voi face o conferinţă de presă pe acest subiect.Uitaţi-vă la ce am declarat în perioada aceea, uitaţi-vă ce am declarat imediat, la Congres, se pare că am avut o intuiţie. Cam ce spuneam eu atunci, cam astea se dovedesc acum. Nu neapărat că ştiam că au fost la Gabriel Oprea, ştiam implicarea lui Oprea, ştiam implicarea lui Coldea şi ştiam pentru că cunoşteam nu doar eu, cred că puţin mai mulţi, nu foarte mulţi, cred că puţin mai mulţi, dar nu au curaj să vorbească. Ştiu şi cum au fost anunţate persoanele implicate, plecând de la domnul Maior în jos, de cine a fost anunţat, de şedinţele noastre oficiale, şedinţele noastre oficiale cu deciziile noastre oficiale din partid. M-am dus şi l-am rugat pe domnul Coldea să îl ajute pe domnul Ponta şi nu a vrut. L-a ajutat pe Mircea Geoană şi, surpriză, a câştigat Ponta. Este de noaptea minţii. L-aţi căutat pe domnul ministru Oprea să îl vedeţi la faţă? Nu. Vă rog căutaţi-l. Să vă zic un singur lucru – ei, care erau stat, în ghilimele, astăzi unul din reprezentanţii statului, în ghilimele, după perioada trecută, adică domnul Gabriel Oprea, zice că domnul Maior l-a drogat. Căutaţi-l să vedeţi, să vă spună dumneavoastră”, a declarat Marian Vanghelie, la Curtea de Apel Bucureşti, referitor la turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din 2009.

Jurnalistul Dan Andronic a scris recent că, în decembrie 2009, în turul doi al alegerilor prezidenţiale, înalţi demnitari ai statului român, printre care George Maior, Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi, au mers acasă la Gabriel Oprea şi l-au ajutat pe Traian Băsescu să câştige alegerile în faţa lui Mircea Geoană, notează stiripesurse.