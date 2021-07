Valul 4 răstoarnă toate calculele optimiste

Parlamentarii olandezi au fost chemaţi din vacanţă pentru că s-au înmulţit cazurile de infectare în mod îngrijorător. De la 1.100 înregistrare sâmbăta trecută s-a ajuns la 7000 apoi la 10.345.

Aşadar, valul patru şi-a ales ca destinaţie de vacanţă Olanda. De unde o fi venit oprindu-se tocmai în ţara lalelelor? De peste tot.

Parlamentarii şi-au întrerupt vacanţa doar pentru a fi părtaşi la măsurile pe care le va lua guvernul. Ca şi România şi alte ţări, şi Olanda s-a grăbit să relaxeze măsurile de prevenţie. Aşa a cerut populaţia, aşa au cerut lucrătorii din industria turismului. Perioada de relaxare grăbită a prins bine campionatului european de fotbal. OMS acuză UEFA că a declanşat în mod iresponsabil noul val al pandemiei.

Grecia, Bulgaria şi-au deschis graniţele pentru a da un suflu financiar staţiunilor. S-au ”liberalizat” şi plajele litoralului românesc. Unii spun pentru că majoritatea hotelurilor şi restaurantelor ar fi deţinute de politicieni.

În noul context nu se mai poate ţine cont de acest aspect particular, de interesul unui grup. Sunt semne clare că pandemia nu a trecut. Ceea ce înseamnă o nouă încercare pentru guvernul Cîţu. După experienţa căpătată în timpul valurilor unu, doi şi trei, populaţia are pretenţia ca valul patru să prindă pregătite toate instituţiile responsabile. După cum am văzut în cazul Olandei, printre primele instituţii responsabile se numără Parlamentul. Cum parlamentele sunt compuse din reprezentanţi ai partidelor politice rezultă că o mare responsabilitate în ceea ce priveşte măsurile de protecţie anti-Covid revin formaţiunilor politice, liderilor politici.

Ofiţerul doctor Valeriu Gheorghiţă spunea în urmă cu câteva zile că discuţia despre valul patru nu este dacă vine, ci când vine. Semnalul responsabilului cu vaccinarea nu a fost luat în seamă de guvern din moment ce premierul Florin Cîţu nu a dat prea mare atenţie avertismentului. Dimpotrivă, s-au anunţat noi relaxări. După relaxarea de la 1 iulie, premierul Cîţu a scris pe pagina lui de Facebook că urmează relaxările de la 1 august.

Se pare că nu vor putea veni. Cel puţin ca măsură de prevenţie, chiar dacă după jumătatea lunii iulie nu vor creşte spectaculos cazurile de infectare şi în România în ritmul în care au crescut în Olanda.

Bine ar fi să nu vină, dar dacă va veni un nou val de pandemie, datorită campaniei interne din PNL este de aşteptat să facă ravagii pe scena politică. Ludovic Orban nu va pierde ocazia de a profita de situaţie pentru a-l forţa pe premier să se ocupe de problemele ţării, de guvernare, nu de campania electorală.

După anunţurile grăbite ale premierului, ritmul vacinărilor a scăzut dramatic. Nu s-au mai respectat nici măsurile rămase în vigoare după ce s-a relaxat totul, până la ignorarea tuturor restricţiilor. Mai mult, guvernul a decis să vândă dozele de vaccin pe motiv că avem prea multe şi vor depăşi termenul de valabilitate.

Acestea sunt lucruri extrem de grave. În numele unui optimism care nu se baza decât pe dorinţa de a da un semnal că se intră în normalitate, s-a încetinit procesul de vaccinare ca să se facă pe plac unei părţi a populaţiei şi firmelor din domeniul HORECA.

Dacă vine Valul 4 mare minune să nu i se ceară demisia primului ministru! Nu de către opoziţie, ci chiar de actuala conducere a PNL.

Opoziţia nu va scăpa prilejul de a acuza PNL-ul de iresponsabilitate organizând în timpul campaniei interne şedinţe de partid fără respectarea măsurilor de prevenţie rămase în vigoare. Opoziţia va acuza guvernul că a luat măsurile de relaxare pentru ca PNL să-şi poată face campania electorală internă cu întâlniri de sute de persoane.

Valul 4 răstoarnă toate calculele optimiste ale guvernului. Creşterea economică de 7% este greu de atins în condiţiile în care lipseşte forţa de muncă, plecată în străinătate, cu problemele din agricultură generate de vremea neprielnică, dar mai ales datorită întârzierii fondurilor europene revenite României prin PNRR. Nu mai punem la socoteală deficitul comercial în creştere de la o lună la alta.