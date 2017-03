Valoarea RCA ar putea crește din luna mai

Prețurile RCA ar putea crește din luna mai la nivelul de dinainte de plafonare, iar singura soluție pentru evitarea unei majorări ar fi apariția de noi competitori pe piața asigurărilor, a declarat, joi, Viorel Vasile, președintele Patronatului Român al Brokerilor de Asigurare – Reasigurare (PRBAR).

‘Până în luna mai, nu se va întâmpla nimic. Prețurile vor rămâne la fel. Întrebarea este ce se întâmplă după luna mai. De aceea, noi am susținut mereu că singurul mod în care se poate regla piața este concurența și apariția unor noi competitori în piață. Prețurile din 2014 până în 2016 au crescut cu vreo 80%, în medie. În 2016, la presiunea străzii, am plafonat tarifele și ne așteptăm ca în mai 2017, când se termină plafonarea, deși noi nu am făcut nimic, pentru că nu s-a făcut nimic, prețurile să nu ajungă la nivelul la care erau în noiembrie, când am făcut plafonarea. E fals’, a spus Vasile.

În opinia acestuia, asigurătorii nu au niciun motiv să nu crească prețurile și să nu se ducă acolo unde erau înainte.

‘Singurul mod în care se poate face, se poate regla piața este apariția unor noi jucători. Acești noi jucători sunt deja „în schemă”. Există discuții cu LeasePlan Insurance, un asigurător de nișă care intră și vinde RCA din Irlanda. Există discuții, dacă nu mă înșel, și cu Ergo. Este singurul mod în care prețurile se pot reașeza, apariția unei competiții în piață. Sentimentul meu e că în luna mai prețurile se vor așeza cum erau înainte de plafonare’, a mai afirmat președintele PRBAR.

Piața asigurărilor din România a fost dominată, în 2016, de criza asigurărilor auto obligatorii, declanșată de transportatori din cauza creșterii exponențiale a tarifelor, criză care a dus la emiterea unei Ordonanțe de Guvern care prevede plafonarea prețurilor RCA pe o perioadă de șase luni. Noile tarife au intrat în vigoare începând cu data de 18 noiembrie 2016.