Vacanţa de vară trebuie să fie mai scurtă, susţine ministrul Educaţiei

“Începând din toamna anului 2022 vom face tot posibilul, vom prezenta argumente astfel încât ele să fie acceptate de părinţi, de profesori, de decidenţi, pentru că noi avem nevoie de o perioadă mai mare de cursuri”, a declarat ministrul Educaţiei la Digi24.

Sorin Cîmpeanu a repetat faptul că România are unul dintre cele mai scurte durate a cursurilor dintr-un an şcolar şi că vrea o durată mai lungă a acestora.

Întrebat dacă asta înseamnă reducerea vacanţei de vară, Cîmpeanu a spus că “perioada de vacanţă de vară trebuie să fie mai scurtă, nu ai cum să măreşti perioada de cursuri decât având o vacanţă mai scurtă”.

Sorin Cîmpeanu: “Structura anului şcolar pentru anul şcolar 2021-2022 este deja stabilită. Mai departe, din toamna anului 2022 am făcut publică opinia mea, pe care o susţin, este nevoie de o creştere a duratei cursurilor. Suntem printre ultimele ţări europene din punct de vedere al duratei cursurilor. Pierderile suferite pe perioada crizei sanitare au fost foarte mari, nu numai în România, e drept, ele trebuie să fie recuperate în timp. Pentru asta, mai mult decât oricând este nevoie de o durată mai mare a perioadei de cursuri.

Vacanţa de vară mai scurtă înseamnă exact ceea ce am spus, perioadă de cursuri mai lungă. Este nevoie de acest lucru, pentru asta este nevoie însă de accept. În momentul în care am făcut propuneri pentru extinderea perioadei de cursuri încă din anul şcolar 2021 – 2022 acestea nu au fost acceptate.

Am înţeles, e nevoie de predictibilitate, dar începând din toamna anului 2022 vom face tot posibilul, vom prezenta argumente astfel încât ele să fie acceptate de părinţi, de profesori, de decidenţi, pentru că noi avem nevoie de o perioadă mai mare de cursuri.

Avem nevoie de timp pentru recuperarea pierderilor.”