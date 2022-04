Va trimite România arme în Ucraina?

Un subiect extrem de important care ar putea expune România într-o situaţie delicată este dacă trebuie sau nu să trimitem arme în Ucraina. Una este să trimită armament America sau o ţară îndepărtată de Rusia şi alta este situaţia în ţările vecine cu Rusia.

Am văzut că Bulgaria, supărată că Rusia i-a tăiat gazul pentru că a refuzat să plătească în ruble anunţă că va trimite arme în Ucraina. Nu se aştepta nimeni la acest lucru, Bulgaria fiind considerată o ţară apropiată Rusiei. La fel de apropiată de regimul lui Putin este şi Ungaria.

Premierul Viktor Orban a profitat de tensiunile UE-Rusia şi a tras ceva foloase materiale pentru ţara sa. De altfel, după ce FIDESZ a câştigat alegerile, Orban a fost felicitat de Putin. Felicitarea nu i-a făcut bine la imagine lui Viktor Orban, dar se pare că nu-i prea pasă de ce spune Europa. Oricum, Ungaria face opinie separată în UE în multe cazuri. Se poate spune că dintr-un calcul foarte pragmatic, dar într-o situaţie excepţională cum este cea de acum această poziţie nu foloseşte imaginii Ungariei, ca ţară europeană.

Dacă România va trimite arme Ucrainei, alăturându-se Bulgariei şi Poloniei, va proceda la fel şi Ungaria sau va rămâne izolată? Este o chestiune care priveşte în mod deosebit populaţia din Transilvania, având în vedere ponderea mare a maghiarilor.

Într-un fel, este o situaţie similară cu situaţia în care se află Republica Moldova şi Transnistria. Cu sau fără un aport militar trimis pentru armata ucraineană, trebuie să se recunoască faptul că războiul din Ucraina deschide vechi răni în chestiunea naţionalităţilor, a minorităţilor din această parte a Europei. Deja se speculează că apropierea premierului Viktor Orban de Vladimir Putin are avea ca subtext situaţia din Transilvania. Sunt speculaţii premature, dar care nu pot fi ignorate.

Deocamdată în ţările din Uniunea Europeană, după ce Franţa a trecut cu bine de alegerile prezidenţiale, au o stabilitate politică parcă ceva mai pronunţată decât înainte de izbucnirea războiului. Agresivitatea Federaţiei Ruse au determinat ţările UE să-şi strângă rândurile.

O consecinţă a războiului ruso-ucrainean este intrarea partidelor anti-sistem gen AUR într-un con de umbră. George Simion are o anumită dificultate în a preciza poziţia partidului său faţă de Rusia şi Ucraina. AUR a pierdut din viteză. De pildă nu are nicio opinie în ceea ce priveşte trimiterea armelor în Ucraina. La fel şi USR. Deci guvernul are liber din partea opoziţiei să facă ce doreşte.

Nu se întâmpla aşa ceva în timpu pandemiei când guvernul era presat de AUR să ia o anumită decizie în ceea ce priveşte restricţiile, vaccinul, măştile etc.

Practic, coaliţia PNL-PSD-UDMR guvernează fără să se lovească de împotrivirea opoziţiei. Ceva mai mişcă sindicatele continuând să ceară majorări de pensii şi salarii. Mass media, pe zona audio-vizuală, continuă să toace mărunt activitatea guvernului, dar fără impact major pentru că dezbaterile televizate contradictorii s-au banalizat.

Pe scurt, în ciuda situaţiei internaţionale grave, guvernul Ciucă are mână liberă să ia decizii majore. Reforme se pot face şi când războiul bate la uşă. Întrebarea este: actualul guvern face reforme sau doar se întreabă dacă trebuie sau nu să trimită arme pentru a ajuta Ucraina să lupte împotriva Rusiei?