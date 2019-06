Va rămâne Viorica Dăncilă preşedinte PSD?

Preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, a spus, după prima şedinţă a Biroului Permanent Naţional desfăşurată după condamnarea şi încarcerarea lui Liviu Dragnea, că deciziile vor fi luate doar după ce vor fi ascultate toate vocile din partid.

În ceea ce priveşte justiţia, Dăncilă a spus că s-a discutat foarte mult despre acest subiect, în detrimentul altor probleme care îi interesează pe alegători.

„ Am înţeles cu toţii semnificaţia votului şi am dispus să avem o analiză în partid, să vedem care sunt greşelile pe care le-am făcut. Am hotărât ca funcţia de preşedinte executiv să fie ocupată de Paul Stănescu, Biroul Permanent Naţional să se întâlnască în fiecare luni a săptămânii, iar CEx să se întrunească o dată pe lună”, a spus Viorica Dăncilă.

Ea a adăugat că la şedinţele conducerii partidului vor fi prezenţi şi miniştrii.

„Toţi vor să menţinem guvernarea, să mergem mai departe, să revenim la ce am promis în 2016, să trecem de această perioadă dificilă, să ne apropiem de cetăţeni”, a spus Dăncilă.

„Am ascultat punctul de vedere al fiecăruia, au fost multe luări de uvânt, acesta trebuie să fie modul în care procedăm, să ascultăm opinia fiecăruia”, a adăugat ea.

