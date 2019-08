USR şi PLUS rămân aliate, dar se mai negociază protocolul politic

Încă nu se strâng semnături pentru prezidenţiabilul Dan Barna

Consiliul Naţional al PLUS a finalizat procedura de vot pentru Protocolul de Alianţă politică cu USR, a anunţat sâmbătă seară, pe Facebook, liderul PLUS, Dacian Cioloş. Şi Comitetul Politic al Uniunii Salvaţi România a votat, sâmbătă, continuarea alianţei cu PLUS cu obiectivul de a oferi României o alternativă politică reală, conform liderului USR, Dan Barna.

”Consiliul Naţional al PLUS a finalizat procedura de vot pentru Protocolul de Alianţă politică cu USR. Textul a fost adoptat cu amendamente, pe care le va propune spre discuţie partenerilor de alianţă”,anunţă Dacian Cioloş. El aminteşte că PLUS şi USR au obţinut împreună o victorie importantă în 26 mai, tocmai pentru că au înţeles aşteptările electoratului.

”Trebuie să continuăm să punem aceste aşteptări mai presus de orgolii de partid. PLUS crede într-o relaţie politică solidă, bazată pe principii şi pe conţinut, în care să punem ceea ce avem fiecare mai bun împreună şi să le dăm cetăţenilor români cea mai serioasă ofertă politică a ultimilor 30 de ani”, subliniază liderul PLUS.

Obiective pe termen lung

Şi Comitetul Politic al Uniunii Salvaţi România a votat, sâmbătă, continuarea alianţei cu PLUS cu obiectivul de a oferi României o alternativă politică reală.

”A fost adoptat protocolul alianţei electorale pentru prezidenţiale şi protocolul alianţei politice, cu o serie de amendamente ce vor fi transmise către partenerii de la PLUS. Ne respectăm promisiunea de a construi o alternativă credibilă la partidele tradiţionale. USR PLUS este alianţa care va schimba un sistem ce a eşuat. Două milioane de oameni au votat această alianţă pe 26 mai şi au crezut în această alianţă, nu putem să îi dezamăgim”, afirmă liderul USR, Dan Barna.

Conform liderului USR, încă de la formare alianţa USR PLUS a avut un obiectiv pe termen lung. ”Vrem să mergem împreună la toate alegerile care urmează – prezidenţiale, locale şi parlamentare. Obiectivul nostru este să câştigăm alegerile şi să dăm României preşedintele şi un guvern onest şi competent”, spune Barna.

Strângerea de semnături pentru prezidenţiale se amână

Alianţa USR-PLUS a amânat lansarea campaniei de strângere de semnături pentru candidatul la prezidenţiale, Dan Barna. Decizia vine în contextul în care USR-PLUS a adoptat Protocolul alianţei politice sâmbătă seară, însă fiecare partid a venit cu condiţii care urmează să fie negociate.

Startul campaniei de strângere de semnături pentru prezidenţiabilul Dan Barna trebuia să aibă loc duminică, începând cu ora 11:00. Evenimentul a fost amânat din cauza negocierilor care urmează să aibă loc între partidul condus de Dan Barna şi cel condus de Dacian Cioloş, pe tema protocolului de colaborare al alianţei.

USR-PLUS au adoptat, sâmbătă seară, Protocolul de alianţă politică. Potrivit unor surse din interior, Dan Barna şi 50% din partidul pe care îl conduce susţineau adoptarea unui Protocol de alianţă electorală (care s-ar fi limitat doar la alegeri, fără să implice neapărat colaborări ulterioare), în timp ce aproape 48% au votat pentru încheierea unui Protocol de alianţă politică cu PLUS (care presupune o colaborare mai strânsă între cele două formaţiuni, dincolo de eventuale interese electorale comune). 2% s-au abţinut de la vot.

Conform unor surse din USR, şedinţa pentru a dezbate protocolul alianţei politice cu PLUS a durat de la 10 dimineaţa până spre miezul nopţii, întrucât mulţi au fost nemulţumiţi de forma ieşită din negocieri.