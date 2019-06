USR-PLUS, un partid cu 150 de membri, a obţinut locul 4 pe judeţ

Un grup de vreo 20 de tineri sătmăreni entuziaşti, cu tricouri albe, pe care erau imprimate sigla Alianţei 2020 USR-PLUS pe piept şi lozinca „Fără hoţie ajungem departe” pe spate, au ţinut să stea de vorbă cu jurnaliştii.

Întâmplarea a avut loc vineri, 31 mai 2019, la micul lor sediu de partid, unde au organizat, sau mai degrabă au improvizat o conferinţă de presă.

Intervenţiile liderilor

Primul care a ieşit la înaintare a fost Ciprian Horvat, reprezenantul PLUS în Biroul Electoral Judeţean, care a început, ca gest de politeţe, să le mulţumească oamenilor care au ieşit la vot, în proporţie de peste 40 la sută (în judeţ). El consideră un succes faptul că alianţa, recent înfiinţată, a obţinut peste 12% din sufragiile alegătorilor, locul al patrulea pe judeţ şi locul al doilea pe municipiu, după UDMR. Ei cred că au reuşit să ajungă şi la electoratul maghiar, care ar fi sesizat un mesaj de schimbare. ”Am avut mesaje în ambele limbi, română şi maghiară”, subliniază Ciprian Horvat.

La rândul său, Radu Panait, preşedintele filialei municipale USR Satu Mare le-a mulţumit alegătorilor şi consideră că ”acum începe schimbarea pe care o aşteptăm cu toţii de ani de zile”.

PSD este un ”partid nefrecventabil”

Întrebaţi de jurnalişti cu cine ar fi dispuşi să facă o alianţă, liderii au spus că ei văd politica pe proiecte, nu pe funcţii. „Până la urmă nu contează cine implementează proiectele, că e UDMR sau Alianţa USR-PLUS, important e ca proiectele cruciale pentru comunitatea noastră să se dezvolte, să fie făcute”, a spus Radu Panait. În schimb, Ciprian Horvat a spus că PSD este un ”partid nefrecventabil”. Referindu-se la PSD, el a precizat că ”dacă schimbă un condamnat penal în funcţia de consilier al premierului cu un alt condamnat penal, asta nu înseamnă că s-a reformat”.

„În momentul în care ajungem acolo ar trebui să lăsăm deoparte orgoliile care ţin de politică, că e de stânga sau de dreapta, şi ar trebui să lucrăm în folosul cetăţenilor”, a spus Robert Costea, membru PLUS.

Alianţa este în curs de organizare

Ei au mai spus că, deocamdată, USR are doar 150 de membri la nivel de judeţ şi sunt încrezători că vor avea noi membri în scurt timp. ”Noi am primit un vot de încredere, mai ales la nivelul municipiului Satu Mare, şi vrem să-l întoarcem. Este foarte greu, neavând mijloacele necesare, dar vom merge în comunitate, ne vom înscrie la şedinţele de Consiliu Local, vom lua cuvântul în numele comunităţii”, a spus Mircea Ciocan, membru PLUS.