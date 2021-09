USR PLUS şi AUR au depus moţiunea de cenzură în Parlament

Şedinţa Coaliţiei s-a încheiat vineri seara, înainte de ora 20.00, după mai puţin de două ore cu o adâncire a rupturii între USR PLUS şi premierul Florin Cîţu. Liderii USR PLUS i-au comunicat lui Cîţu că nu îl mai susţin în funcţia de prim-ministru, îi cer să demisioneze, dacă nu demisionează vor depune moţiune de cenzură, dar că ei nu doresc să plece de la guvernare decât dacă moţiunea de cenzură va fi respinsă în Parlament.

După şedinţa Coaliţiei, Dan Barna şi Dacian Cioloş au anunţat că a fost depusă moţiunea de cenzură şi la începutul săptămânii viitoare miniştrii USR PLUS îşi vor depune demisiile din Guvern. Surse participante la şedinţă susţin că şi în cadrul discuţiilor cu premierul cei de la USR PLUS au spus că miniştrii vor pleca, dar partidul va rămâne la guvernare, ceea ce înseamnă că îşi păstrează pe funcţii toţi oamenii numiţi în aparatul de stat la nivel central şi local.

Sursele citate susţin că premierul îi va demite pe toţi aceştia după ce miniştrii USR PLUS îşi vor depune demisiile, pentru că nu acceptă ca partidul să fie şi la guvernare, şi să voteze împotriva executivului din care face parte.

De partea cealaltă, cei din USR PLUS speră să mai poarte negocieri cu PNL în perioada următoare, astfel încât să îi convingă pe aceştia să îl schimbe pe Florin Cîţu.

Moţiunea, care are titlul „Demiterea Guvernului Cîţu, singura şansă a României de a trăi!”, şi a fost redactată iniţial de cei din AUR, a fost „curăţată” de criticile la adresa miniştrilor USR PLUS şi au fost lăsate doar cele la adresa premierului Florin Cîţu. Cei din USR PLUS au fost, însă, de acord să păstreze titlul moţiunii AUR şi o parte dintre criticile care nu îi vizează.