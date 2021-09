USR PLUS se vede câştigător al dreptei

Fostul vicepremier Dan Barna susţine că „USR PLUS va fi partidul care va câştiga dreapta din România”, dacă se va lua decizia rămânerii în opoziţie după criza politică generată de demiterea ministrului justiţiei de către premierul Florin Cîţu. Declaraţia a fost făcută, duminică, la Botoşani.

Co-preşedintele USR PLUS afirmat, într-o conferinţă de presă, că, în cazul în care nu va reveni la guvernare, USR PLUS „va face o opoziţie responsabilă”, subliniind că partidul pe care îl conduce este unul matur, conform Agerpres.

„Vom face o opoziţie responsabilă, exact aşa cum ne-am comportat, deşi nu am fost trataţi ca atare, pe toată perioada guvernării. USR PLUS este în momentul de faţă partidul matur din politica din România şi intenţionăm să rămânem aşa”, a precizat Barna. În acelaşi timp, co-preşedintele USR PLUS a spus că viitorul PNL „depinde de deciziile pe care le vor lua în următoarele săptămâni”.

„Deciziile următoarelor săptămâni vor determina perspectivele electorale ale tuturor jucătorilor”, a adăugat Dan Barna.

Pe de altă parte, liderul USR PLUS susţine că partidul său îşi doreşte să aibă „şansa să facă acele reforme de care România are disperată nevoie”.