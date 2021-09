USR plus pleacă din Guvernul Cîţu

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a anunţat luni, 6 septembrie, la ora 19.00 că miniştrii acestei formaţiuni se retrag din Cabinetul Florin Cîţu şi că îşi vor depune demisiile marţi dimineaţa.

Precizările au fost făcute în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Parlamentului, alături de toţi miniştrii şi parlamentarii USR PLUS.

„Florin Cîţu a dinamitat conştient şi perfect responsabil această coaliţie, cu bună ştiinţă şi cinism. Florin Cîţu nu mai poate să fie premier şi din acest motiv miniştrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Florin Cîţu. Este o decizie pe care am luat-o împreună cu toţi colegii din USR PLUS, este o decizie susţinută de Biroul Naţional şi în acest context ne prezentăm demisiile. Mâine dimineaţă, la prima oră, premierul va avea demisiile noastre pe birou, astfel încât să deblocăm această criză”, a precizat Barna.

El a menţionat că reprezentanţii USR PLUS au fost deranjaţi de faptul că în cadrul Birourilor permanente reunite ale celor două Camere a fost pusă la îndoială validitatea semnăturilor de pe moţiunea de cenzură.

„Nu s-a întâmplat niciodată în 30 de ani – şi mă îndoiesc că s-a întâmplat în vreo ţară pretins democratică din lume – ca oamenilor care au semnat o moţiune de cenzură să li se spună, fiind priviţi în ochi: ”Nu este semnătura dumneavoastră. Avem îndoieli serioase că semnătura pe care o aveţi vă reprezintă”. Este un abuz grotesc care aruncă România în beciurile pseudo-democraţiei. Ceea ce s-a întâmplat astăzi ne arată că oricâte hachiţe şi oricâte invenţii sunt necesare pentru a fi îngropată moţiunea de cenzură depusă, trebuie să folosim şi planul B, pentru că moţiunea era planul A”, a spus Barna.

Liderul USR PLUS a menţionat că, în contextul demisiei miniştrilor, Guvernul va trebui să vină în Parlament pentru o nouă învestitură. El a reiterat că USR PLUS îşi doreşte să facă parte din coaliţie, cu condiţia înlocuirii premierului Florin Cîţu.